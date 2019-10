Primavera: Supercoppa Atalanta-Fiorentina in diretta tv su Sportitalia

Stasera (ore 20,30) l'attesa finale nel rinnovato stadio di Bergamo

Grande partita stasera al rinnovato Gewiss Stadium di Bergamo: alle ore 20,30 con diretta su Sportitalia Atalanta e Fiorentina si sfideranno per la conquista della Supercoppa Italiana. Gli orobici infatti hanno vinto il campionato, la Fiorentina invece si è aggiudicata la Coppa Italia nel doppio confronto con il Torino.

Il tecnico viola Emiliano Bigica non si sbottona sulla formazione che terrà segreta fino all'ultimo perché la Fiorentina vuole portare a casa questo trofeo contro una squadra in grande forma e protagonista in campionato. "Sarà bello giocare in uno stadio rinnovato come quello dell'Atalanta - dice Bigica a Violachannel - questo stadio sarà la degna cornice di una partita che dovrebbe essere bella. Sono sfide che danno stimoli da sole, noi cercheremo di trovare le contromisure tattiche contro una squadra molto forte".