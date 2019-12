Prima nevicata in Mugello: "Ma non ci arrendiamo"

foto Agenzia Dire

#ilMugellononsiarrende, questo il messaggio scritto nella neve che si è depositata su un muretto dell'autodromo che ospita decine di sfollati. Comune di Barberino, attivato il piano neve

(DIRE) Firenze, 12 dic. - Prima nevicata nei rilievi appenninici della Città metropolitana di Firenze e primi fiocchi anche in Mugello, nelle zone colpite dal terremoto. Così anche l'autodromo, lo storico saliscendi definito "l'università del motociclismo" che in questi giorni ha messo i paddock a disposizione di chi non può o ancora non se la sente di dormire in casa, pubblica sulla sua pagina Facebook lo scatto che in queste ore è stato condiviso su molte bacheche social: #ilMugellononsiarrende, scritto nella neve che si è depositata su un muretto. "La foto che sta girando sul web- spiega Mugello Circuit- testimonia il senso vitale di una comunità della quale, orgogliosamente, come autodromo, facciamo parte".

Il Comune di Barberino, intanto, ha attivato il piano neve: "Vigilanza attivata in alta montagna, monitoraggio costante della situazione e mezzi pronti all'intervento. Nessuna criticità in atto", si spiega.

(Red/ Dire)