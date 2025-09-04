Presto una nuova risonanza magnetica all'Ospedale del Mugello

FIRENZE - L'Asl Toscana centro ha avviato lo studio di fattibilità tecnica per l'installazione presso l’ospedale del Mugello di una nuova risonanza magnetica per potenziare le capacità diagnostiche del presidio. Sono in corso sia le indagini di tipo impiantistico, strutturale e architettonico, sia i primi sopralluoghi con i tecnici dell'Azienda per verificare la fattibilità dell'intervento.

In coerenza con la programmazione e lo sviluppo temporale dei cantieri in corso, è previsto che la nuova risonanza sia istallata nei locali della TAC posta in coda al reparto di Radiologia.

L'operazione rientra in un più ampio piano di ammodernamento tecnologico della sanità pubblica toscana. L'obiettivo è quello di garantire ai cittadini l'accesso a strumentazioni di ultima generazione, migliorando la precisione delle diagnosi e riducendo i tempi di attesa.

L'Ospedale del Mugello in questo momento è oggetto di numerosi cantieri di notevole importanza. Oltre a quello della riqualificazione complessiva e adeguamento sismico, è recentemente stato avviato il cantiere per la riqualificazione delle sale operatorie e a breve partirà il cantiere che, con i finanziamenti del DL 34/2020, si occuperà di riorganizzare gli spazi all'interno del pronto soccorso.