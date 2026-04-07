Presidio agli Uffizi il lunedì di Pasquetta

Fotografie di Jacopo Bianchi

Firenze, lunedì di Pasquetta. Mentre migliaia di turisti si affollano davanti ai cancelli degli Uffizi per approfittare dell'apertura straordinaria, l'immagine da cartolina della "culla del Rinascimento" stride con la realtà di chi quella bellezza è chiamato a custodirla. Sotto le logge, tra i visitatori in attesa di un selfie con la Venere di Botticelli, monta la protesta. Il "sistema Firenze", che macina record di incassi e presenze, nasconde una crisi invisibile: quella di centinaia di lavoratrici e lavoratori che denunciano condizioni di sfruttamento. Non è solo una questione di turni, ma una frattura tra l'eccellenza culturale venduta al mondo e la precarietà di chi ne garantisce il funzionamento.

In questo scenario di conflitto, la recente decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali segna un punto di rottura. Per anni, la classificazione dei musei come "servizi pubblici essenziali" è stata utilizzata in Italia come un vero strumento di repressione sindacale, permettendo la "precettazione" dei lavoratori e limitando il diritto di sciopero. La condanna dell'Europa parla chiaro: i musei non possono essere equiparati a servizi vitali come la sanità, o i trasporti d'urgenza al solo scopo di soffocare le proteste.

Questa sentenza rappresenta una vittoria legale per i lavoratori in appalto. Restituisce loro la dignità del conflitto, sottraendoli a un ricatto istituzionale che per troppo tempo ha silenziato le istanze di chi vive nel limbo contrattuale. In un settore dove la protesta è spesso l'unica voce rimasta, il ritorno al pieno diritto di sciopero è l'arma per scardinare un sistema di gestione pubblica che ha delegato i propri doveri al miglior offerente.

Il museo più visitato d'Italia incassa circa 60 milioni di euro l'anno, attirando oltre 5 milioni di visitatori. Una ricchezza che alimenta l'economia cittadina, ma che si ferma un gradino prima di raggiungere chi lavora in biglietteria, accoglienza, sorveglianza e bookshop. Il modello attuale, basato su continui cambi d'appalto — come il passaggio da CoopCulture a Opera Laboratori Fiorentini — è un fallimento che trasforma le istituzioni culturali in ciò che i sindacati USB, Workers in Florence e Sudd Cobas definiscono senza mezzi termini come luoghi di sfruttamento.

Fotografie di Jacopo Bianchi

Le lavoratrici e i lavoratori denunciano un sistema che li vede intrappolati per 5, 10, persino 15 anni in contratti a termine, costretti ad aspettare un tempo indeterminato che non arriva mai. La realtà è fatta di "contratti stagionali" di soli 9 mesi, una trappola che impedisce qualsiasi progetto di vita. Come sottolineato duramente nel volantino di protesta: "Gli appalti pubblici ed il mondo della cultura non possono essere fabbriche di precarietà e lavoro povero."

Dietro l'efficienza formale dei grandi musei fiorentini si cela una quotidianità fatta di abusi. Le denunce raccolte sul campo parlano di una "gestione scellerata" dei servizi, volta al massimo risparmio sul costo del lavoro. I lavoratori sono sottoposti a turni spezzati che arrivano a coprire 10 ore giornaliere, con l'assenza di pause per mangiare, o riposarsi.

Non si tratta solo di stanchezza fisica, ma di una precarietà normativa: "ore non garantite", ambienti di lavoro spesso inadatti e "spostamenti di sede decisi unilateralmente" dall'azienda, senza riguardo per la vita dei dipendenti. È il paradosso del turismo di massa: più crescono i numeri dei visitatori, più peggiorano le condizioni di chi lavora, con piante organiche ridotte all'osso che generano code e servizi scadenti. La bellezza di Firenze viene spremuta a spese della salute e della sicurezza del personale.

Nonostante la gravità della denuncia, il muro istituzionale appare ancora solido. Il fallimento dell'ultimo confronto in Prefettura, con la chiusura di CoopCulture verso le richieste ha esasperato gli animi. I lavoratori si sentono abbandonati non solo dalle aziende, ma anche dai sindacati confederali, con l'accusa rivolta alla CGIL di aver avallato accordi di cambio d’appalto che hanno lasciato fuori decine di "precari storici", rimasti a casa dallo scorso ottobre.

Mentre la Direzione Nazionale Musei si limita ad aperture verbali sulla reintegrazione dei lavoratori, l’Unità di Crisi della Regione Toscana continua a tacere di fronte a un tavolo di confronto atteso da mesi. Per USB e Sudd Cobas non bastano le promesse di "posti di lavoro dignitosi", servono contratti stabili e il riconoscimento di una professionalità che per anni ha retto le sorti del patrimonio artistico nazionale.

La dignità di un lavoratore non può essere l'ultima voce del bilancio di un museo che incassa milioni. La bellezza di Firenze, se edificata sulla precarietà e sul silenzio di chi la custodisce, perde il suo valore etico e si riduce a consumo turistico. Ogni visitatore che varca la soglia degli Uffizi dovrebbe chiedersi quale sia il costo sociale del proprio biglietto.

Il sistema dei musei fiorentini sta mostrando crepe: un modello gestionale che sacrifica le vite umane sull'altare del profitto. Possiamo davvero godere appieno della cultura se chi ce la offre vive nel limbo dell'incertezza, senza pausa pranzo e con un contratto in scadenza?