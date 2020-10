Presentazione di Nicolas Hass

E' un giocatore svizzero, centrocampista dell'Empoli, in prestito dall'Atalanta,

“Sono venuto volentieri ad Empoli perché mi hanno cercato per portarmi ad Empoli, una piazza probabilmente giusta per me oltre ad essere importante e che vuole giocare bene al calcio. Il fatto che mi abbiano cercato a casa mi ha fatto capire che c’era un vero interesse per me e che c’era gente che seguiva il mio lavoro.

Il mio ruolo è quello del centrocampista ed esclusivamente quello; poi deciderà il mister dove collocarmi. Avrò a che fare con nuovi compagni oltre che con un nuovo mister ma ho avuto la sensazione di essere in un gruppo che lavora on un atteggiamento appropriato e con spirito di sacrificio, anche se devo ancora capire sia le idee della squadra che quelle del mister. Sabato ci aspetta una partita impegnativa ma giochiamo in casa e vogliamo dimostrare di essere all altezza. Ma i risultati arriveranno se giochiamo al calcio.”