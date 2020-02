Prende a morsi il commesso che lo aveva sorpreso a rubare

Arrestato insieme al complice dalla Polizia di Stato

Con l’accusa di rapina impropria in concorso ieri sera sono finiti in manette due cittadini marocchini di 24 e 30 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli Agenti della Squadra Volante, che hanno fermato i due in via San Gallo, entrambi i cittadini stranieri si sono resi responsabili del furto di una bottiglia di amaro del valore di 24,99 euro ai danni di un minimarket in via XXVII Aprile.

Quando il commesso ha sorpreso i due all’opera, uno lo ha colpito con diversi pugni al petto. Il malcapitato è poi riuscito ad afferrare uno degli aggressori per il giubbotto ma quest’ultimo, per liberarsi dalla presa, gli ha assestato un morso sul dito.

La vittima è finita in ospedale da dove è uscita con qualche giorno di prognosi per le contusioni riportate e per la lesione al dito.

Con la bottiglia rubata i rapinatori si sono invece incamminati verso i viali, ma sono stati subito bloccati dalla Polizia di Stato.