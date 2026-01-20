Premio Sassoli in Consiglio Regionale, due studenti pisani premiati

«È con grande soddisfazione che questa mattina abbiamo consegnato i Premio di laurea “David Sassoli” a studenti e studentesse che hanno realizzato tesi sul tema “L’Europa, le regioni e i cittadini”, rivolto a giovani laureati degli atenei toscani. Un risultato significativo anche per il nostro territorio, che vede protagoniste tre importanti realtà universitarie pisane – l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore – e che si traduce, in particolare, nel premio assegnato a Niccolò Pica, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, e nella menzione speciale conferita alla tesi di Alice Dalle Luche, anch’essa dell’Ateneo pisano. Un risultato che testimonia la qualità della formazione e della ricerca presenti nel nostro territorio e il valore del suo sistema universitario».

È quanto dichiara Matteo Trapani, consigliere regionale del Partito Democratico e membro della commissione Europa, a seguito della cerimonia di consegna della quarta edizione del Premio “David Sassoli”, avvenuta ieri.

«Il Premio “David Sassoli” – sottolinea Trapani – nasce per ricordare una figura centrale della vita politica e istituzionale europea e per promuovere, attraverso il merito e lo studio, la sua idea di Europa come spazio di diritti, giustizia sociale, cooperazione tra i popoli e crescita equa dei territori. Un’Europa che non è soltanto un’architettura istituzionale, ma una vera e propria casa comune».

«Desidero infine ringraziare la commissione giudicatrice, presieduta dal professor Saulle Panizza e composta dai professori Federica Caterina Bicchi, dell’Università degli Studi di Firenze, Marianna Marino, della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, Edoardo Bressanelli, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Manuela Caiani, della Scuola Normale Superiore, Massimiliano Montini, dell’Università degli Studi di Siena, Luca Paladini, dell’Università per Stranieri di Siena, e dalla dottoressa Sarah St. John, dell’Istituto Universitario Europeo. Così come tutti i membri della Commissione Europa del Consiglio regionale della Toscana e, in particolare, Francesco Gazzetti, ex presidente della Commissione, che insieme all’Assemblea toscana ha fortemente voluto l’istituzione di questo Premio, trasformando il ricordo di David Sassoli in un impegno concreto a sostegno delle nuove generazioni e dei valori europei».