Premio Letterario Chianti, il bando per la XXXIV edizione

Per opere di narrativa in lingua italiana, edita dal I luglio 2019 al 31 dicembre 2020

I Comuni di Greve in Chianti, Unione Comunale Barberino V.E -Tavarnelle V.P, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Impruneta, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Castelnuovo Berardenga e l'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze A.P.S. indicono la XXXIV Edizione del Premio letterario Chianti, riservato ad Opere di narrativa in lingua italiana, edite dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2020.



Le Case Editrici, nonché gli Autori a titolo personale, che intendano partecipare al Premio dovranno inviare n° 16 copie di ciascuna opera, entro e non oltre il 15 marzo 2021, alla Biblioteca comunale di Greve in Chianti, Piazza Terra Madre, 50022 Greve in Chianti (FI).



Sulle scatole contenenti i libri inviati dovrà essere posta la dicitura: Premio Letterario Chianti XXXIV edizione 2021.





Le opere finaliste saranno presentate dagli Autori alla Giuria dei Lettori in altrettanti incontri che si terranno nei Comuni consorziati nella manifestazione, a partire dal mese di maggio 2021.



La Giuria dei Lettori è composta da circa 300 partecipanti. Saranno ammessi a fame parte tutti coloro che ne faranno richiesta ad una delle Biblioteche Comunali dei Comuni convenzionati entro il 30 aprile 2021, compilando l'apposito modulo in distribuzione presso le Biblioteche stesse o presso l'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze.



Durante la cerimonia pubblica di Premiazione, prevista per settembre 2021, ciascun membro della Giuria dei Lettori sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza mediante scheda.



Al vincitore del Premio Letterario Chianti, XXXIV edizione 2021, verrà assegnato un premio di Euro 2.000,00 e a ciascun finalista un premio di Euro 1000,00.