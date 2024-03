Premio Letterario Chianti 2024, i tre finalisti

Sabato 16 marzo 2024, alle ore 17, presso l'Auditorium della Filarmonica Giuseppe Verdi di San Donato in Poggio, nel comune di Barberino-Tavarnelle, primo incontro con i tre autori finalisti della 36 esima edizione del Premio letterario Chianti. Sarà Leonardo Gori con il suo romanzo 'La libraia di Stalino' (Tea editore) a incontrare i lettori e la giuria popolare.

I prossimi incontri con gli autori finalisti:sabato 13 aprile 2024, ore 17, presso il Teatro Buondelmonti di Impruneta, Roberta Lepri presenterà il suo libro, "Dna chef" (Voland editore);sabato 27 aprile 2024, ore 17, al Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa, incontro con Giacomo Sartori e il suo libro "Fisica delle separazioni in otto movimenti", Exorma editore.Data e luogo della cerimonia finale, presumibilmente in maggio 2024, verranno comunicati successivamente.Ai tre finalisti, oltre ai premi in denaro previsti dal bando, verrà consegnata la pregevole "Allegoria del Chianti", bassorilievo bronzeo realizzato dal maestro orafo Mauro Bandinelli raffigurante la celebre opera di Giorgio Vasari conservata nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze.La manifestazione è sostenuta, oltre ai Comuni convenzionati (Greve in Chianti, capofila, San Casciano Val di Pesa, Impruneta, Barberino -Tavarnelle, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti) da Cooperativa Italia Nuova di Greve in Chianti, Rotary San Casciano-Chianti, Società di Muto Soccorso e Fratellanza di Greve in Chianti, Consiglio regionale della Toscana.