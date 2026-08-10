Premiati The Gold Market, Fratellini, Desii Store e Ortigiani

Approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini, l'aggiornamento semestrale della "Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine" e della "Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza".

Entrano quattro nuove attività: The Gold Market tra le Eccellenze storiche (Categoria A), Trattoria i Fratellini, Desii Store e Gli Ortigiani di Grazzini Sandra tra le Attività tradizionali (Categoria B).

La Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento semestrale della "Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine" e della "Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza", proseguendo il percorso di tutela e valorizzazione del commercio storico cittadino avviato con il Regolamento comunale del 2018.

Con il nuovo aggiornamento, la Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine raggiunge quota 413 attività, suddivise in 183 Eccellenze storiche (Categoria A), 166 Attività tradizionali (Categoria B) e 64 Ambulanti storici (Categoria C).

Entrano a far parte dell'elenco quattro nuove realtà storiche della città. Nella Categoria A – Eccellenze storiche è stato inserito The Gold Market, storica attività di argenteria, gioielleria e accessori attiva dal 1975 in piazza Santa Croce. Nella Categoria B – Attività tradizionali entrano invece Trattoria i Fratellini, attiva dal 1958 in via Ghibellina, Desii Store, storico negozio di moda e accessori presente dal 1947 in Borgo San Lorenzo, e Gli Ortigiani di Grazzini Sandra, attività del settore alimentare aperta dal 1956 in via Giacomo Pagnini.

L'aggiornamento è il risultato del monitoraggio periodico svolto dalla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura DIDA dell'Università degli Studi di Firenze, che ha verificato lo stato delle attività già inserite nell'elenco e valutato le nuove candidature secondo i criteri previsti dal Regolamento comunale.

La Giunta ha inoltre approvato l'aggiornamento della "Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza", che comprende oggi 23 attività particolarmente rappresentative dell'identità produttiva e commerciale della città.

“Le botteghe storiche, i negozi tradizionali e le attività che da decenni rappresentano l'identità di Firenze costituiscono un patrimonio economico, culturale e sociale che vogliamo continuare a tutelare e valorizzare – dichiara l'assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini –. Con questo aggiornamento ampliamo ulteriormente la lista delle attività riconosciute, premiando realtà che hanno saputo mantenere nel tempo qualità, tradizione e un forte legame con il territorio. Il monitoraggio costante ci consente di fotografare l'evoluzione del tessuto commerciale cittadino e di rafforzare gli strumenti di salvaguardia a disposizione dell'Amministrazione, affinché Firenze possa conservare la propria autenticità e sostenere quelle imprese che ogni giorno contribuiscono a renderla unica”.