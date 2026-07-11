​La nuova Toscana è dei vecchi

La Toscana è universalmente celebrata come la culla del "buon vivere", ma dietro l'estetica della cartolina si muove una metamorfosi inarrestabile. In occasione della Giornata mondiale della popolazione, i dati ci restituiscono il ritratto di una regione che si scopre improvvisamente più fragile e "vecchia", proprio mentre l'emergenza climatica morde con una ferocia senza precedenti. Il paradosso è evidente: siamo una società che ha conquistato il dono della longevità, ma che ora deve imparare a proteggerla dall'asfissia urbana e dall'isolamento. Questo post esplora come la Toscana stia tentando di reinventare il patto di cura per quasi un milione di cittadini senior, sospesa tra la pressione del "bollino rosso" e la ricerca di nuovi modelli di socialità.

I dati dell'Agenzia Regionale di Sanità, commentati da Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, delineano una realtà strutturale: al 1° gennaio 2025, su una popolazione totale di 3.657.716 persone, ben 978.574 hanno superato i 65 anni. Il dato più dirompente è l'indice di vecchiaia, schizzato a quota 242,5. Significa che, in Toscana, per ogni 100 giovani sotto i 15 anni vivono oggi oltre 242 anziani.

Non siamo di fronte a una statistica passeggera, ma a un ribaltamento della piramide sociale che impone di riscrivere le regole della convivenza e dell'assistenza.

“Questi numeri ci dicono che non sta semplicemente cambiando la popolazione: sta cambiando la medicina. Oggi il nostro sistema sanitario deve confrontarsi con un numero crescente di persone anziane che convivono con più patologie croniche contemporaneamente e che necessitano di un'assistenza continuativa. Non possiamo continuare a immaginare una sanità costruita soprattutto per rispondere alle emergenze acute.” spiega Pietro Dattolo, Presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze.

Il vecchio modello ospedalocentrico, tarato sulle "acuzie" (le emergenze improvvise), non è più sostenibile per una popolazione segnata dalla multimorbilità. La risposta risiede nella "medicina di prossimità": un sistema che non attende il paziente al pronto soccorso, ma lo intercetta nelle Case di Comunità. Questa evoluzione è vitale proprio durante le ondate di calore: un medico di famiglia o un infermiere di comunità che monitorano un anziano a casa possono prevenire la disidratazione prima che diventi un ricovero d'urgenza. La nuova programmazione sanitaria toscana si poggia oggi su tre pilastri:

Prevenzione: per anticipare l'insorgenza di patologie legate all'invecchiamento.

per anticipare l'insorgenza di patologie legate all'invecchiamento. Assistenza domiciliare: per garantire la dignità della cura nel proprio ambiente familiare.

per garantire la dignità della cura nel proprio ambiente familiare. Formazione dei professionisti: per creare team multidisciplinari capaci di gestire bisogni complessi.

Mentre la demografia cambia, il clima accelera. L'attuale terza ondata di calore sta portando le temperature verso i 40°C nel Centro Italia, con Firenze costantemente sotto "bollino rosso". Ma è al calare del sole che la sfida diventa psicologica oltre che fisica: stiamo vivendo le cosiddette "notti tropicali".

In queste ore, la colonnina di mercurio non scende sotto i 25°C, mantenendo valori prossimi ai 30°C fino a tarda sera. Per l'organismo di un anziano che vive solo in città, questo significa una silenziosa pressione costante. Non c'è il tempo fisiologico per l'adattamento; il cuore e i polmoni restano sotto sforzo h24, mentre la mente soffre l'oppressione di un caldo che non concede tregua nemmeno nel sonno. È una vera e propria asfissia urbana che trasforma le mura domestiche in trappole termiche.

Esistono però risposte che uniscono salute e giustizia sociale. Un esempio virtuoso è il progetto "Estate a San Michele", nato dalla collaborazione tra il Comune di Greve in Chianti e lo SPI-CGIL. L'idea è semplice quanto potente: portare gli over 65 a 900 metri di quota, sul Monte San Michele, per offrire un sollievo immediato dall'afa e dalla solitudine.

L'iniziativa non è solo un "passatempo", ma un atto di equità: per i residenti con ISEE pari o inferiore a €16.000, il progetto è completamente gratuito, garantendo anche ai cittadini economicamente più fragili il diritto alla salute e al fresco. Ogni mercoledì, dal 15 luglio al 2 settembre, i pullman partono dai centri nevralgici del territorio (Piazza Garibaldi a San Polo, Piazza Landi a Strada e Piazza Trento a Greve) per una giornata che è medicina per l'anima e per il corpo.

“La nostra popolazione [...] potrà usufruire di questa giornata di benessere fisico e mentale in uno dei luoghi più belli del nostro territorio, prendersi del tempo e soprattutto uscire di casa, partecipare ad un progetto che non si limita a fare compagnia al mondo della terza età, ma intende costruire delle proposte che presentino delle alternative di socialità.” dichiara Ilary Scarpelli, Assessora alle Politiche Sociali di Greve in Chianti.

Cosa offre il presidio sociale di San Michele:

Trasporto dedicato dalle principali piazze del Chianti.

Ginnastica dolce guidata da professionisti delle scienze motorie.

Laboratori di letture condivise per stimolare la mente.

Pranzo conviviale per rompere il muro dell'isolamento sociale.

La longevità della Toscana è una vittoria della scienza e del welfare, ma senza una pianificazione coraggiosa rischia di trasformarsi in una stagione di fragilità diffusa. Il legame tra l'invecchiamento della popolazione e l'inasprimento del clima richiede un nuovo patto di comunità, dove la medicina di territorio e le oasi di socialità montana diventino la norma, non l'eccezione.