Precarietà lavorativa degli esecutori dei servizi educativi comunali

Assunti per le supplenze e risultati idonei alla procedura concorsuale non vogliono essere penalizzati nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione, discussa nella Commissione istruzione, formazione e lavoro e sottoscritta da tutti i capigruppo che impegna l'amministrazione comunale ad adoperarsi presso tutte le sedi istituzionali, comunali, regionali, parlamentari, governative, ministeriali, nelle forme e nei modi più opportuni, circa la urgente necessità di trovare una soluzione definitiva che tuteli e valorizzi gli esecutori dei servizi educativi comunali assunti per le supplenze e che siano risultati idonei alla procedura concorsuale indetta dal Comune anche al fine di non essere penalizzati nelle graduatorie comunali per l'assunzione a tempo determinato.

Il presidente della Commissione istruzione, formazione e lavoro Cosimo Guccione ha espresso soddisfazione per il voto unanime dell'assemblea di Palazzo Vecchio.



(Foto di Stefano Cecchi USB Comune di Firenze)