Pratolino: Elio e le Storie Tese con il tour à la carte

“Noi ti diamo il menù, tu decidi cosa prendere!”. Elio e le Storie Tese approdano martedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, con il loro “Tour à la carte”, ospiti del Musart Festival 2026. Un tour particolare in cui è lo stesso pubblico a decidere la scaletta del concerto. Basta andare sul sito ufficiale della band (https://elioelestorietese.it), cercare la propria data e scegliere i brani preferiti. In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata, un menù musicale su misura, da gustare dall’antipasto al dessert.I biglietti per l’abbuffata di Elii al Musart Festival – posti numerati da 25 a 50 euro - sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Con questa scelta, Elio e le Storie Tese rendono il pubblico parte integrante dello spettacolo, decidendo quello che andrà in scena. L’esperienza del concerto viene così dilatata, inizia al momento della scelta dei brani e finisce in platea davanti al palco, diventando più lunga e interattiva."Per questo ‘Tour à la carte’ – spiegano gli Elii - ci trasformeremo in Chef stellati delle 7 note. I nostri clienti possono votare i loro brani preferiti e il risultato andrà a costituire le scalette dei concerti.

Insomma, gli chef Elio e le Storie Tese sono pronti a nutrire le vostre orecchie con squisiti manicaretti musicali, primi, secondi contorni e sorbetti, ma non temete, non uscirete dal concerto affamati perché le porzioni sono abbondanti e non c’è la carotina intarsiata con le goccine di aceto balsamico".In occasione del concerto, all’interno del Parco Mediceo di Pratolino e nelle aree adiacenti sono disponibili parcheggi temporanei. Si consiglia l’acquisto in anticipo dei posti auto/moto su www.ticketone.it.

Golf-car collegheranno gli ingressi del Parco all’area concerto. Per raggiungere Pratolino in bus si raccomanda l’utilizzo della linea 25 di Autolinee Toscane: indipendentemente dagli orari prestabiliti, le ultime partenze dal capolinea di Pratolino in direzione Firenze avverranno al termine degli spettacoli, con corse straordinarie. Dettagli disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it. E ancora, prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco (prenotazioni sul sito https://musartfestival.it/index.php/attivita-collaterali), concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto “Crescendo Musica Toscana” diretto da Luca Marino.PROSSIMI APPUNTAMENTI – Musart Festival 2026 continuerà venerdì 24 luglio con Luca Carboni e il suo “Rio ari o live”, un live di musica, immagini e parole.

Sabato 25 luglio il Parco di Pratolino aprirà alla grande classica con i “Carmina Burana” di Carl Orff, una delle più note pagine del Novecento eseguita da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Lorenzo Fratini, con voci soliste dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Musart si chiuderà con il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi domenica 26 luglio (ore 4,45) sempre al Parco Mediceo di Pratolino. Fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, Nocenzi proporrà, in versione piano solo, brani dai propri album da solista e perle dal repertorio del Banco.Giunto all’undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze.

Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di ChiantiBanca, UnicoopFirenze, Publiacqua, Sammontana, Vignaioli del Morellino di Scansano, Findomestic, Prinz. Un particolare ringraziamento alle Autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

www.musartfestival.itwww.facebook.com/MusArtFestivalwww.instagram.com/musart_festivalInfo Musart Festival Firenze 2026Dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino - via Fiorentina, 282 - Firenzewww.musartfestival.it PrevenditeSul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-venditaSconti e riduzioniI bambini di età inferiore a 4 anni entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.Persone con disabilitàAlle persone con invalidità oltre il 75 per cento si raccomanda l’acquisto di un biglietto specifico.

Potranno accedere con un accompagnatore, a cui è concesso l’ingresso gratuito. I biglietti sono disponibili sul sito https://www.ticketone.it/artist/musart-festival/?affiliate=P3T e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.