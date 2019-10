Prato: ritrovato disperso

Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

Il 17 ottobre i Vigili del Fuoco del Comando di Prato e del Distaccamento di Montemurlo sono intervenuti per la ricerca di un uomo, in località Montini, nel Comune di Cantagallo. Sul posto una squadra operativa, un'Unità di Comando Locale con personale della Topografia Applicata al Soccorso con funzioni di coordinamento di tutte le forze in campo. Nelle operazioni di ricerca è intervenuto anche l’elicottero “ Drago 15” del Nucleo Elicotteri VF di Arezzo.

I Vigili del Fuoco hanno ritrovato l’uomo, in buone condizioni, individuandolo dall’elicottero. Il settantaquattrenne è stato verricellato e trasportato al campo sportivo di Migliana, dove lo attendevano i familiari.