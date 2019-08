Palla grossa 2019: incontro Comune-ambulanti

Squittieri (foto Comune Prato)

In piazza del Mercato nuovo sarà montata la struttura per le partite e il 9 settembre 121 banchi saranno trasferiti. L'assessore Squittieri: "Conosciamo la contrarietà delle associazioni, tavolo di confronto per il 2020"

PRATO- Ieri pomeriggio l'assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri ha incontrato in palazzo comunale le associazioni di categoria di Confesercenti Prato, Confcommercio Pistoia e Prato e Fivag Cisl Firenze. Al centro dell'incontro la conferma del procedimento per il trasferimento, nella mattina di lunedì 9 settembre, di alcuni banchi presenti in piazza del Mercato nuovo. Come lo scorso anno infatti nella piazza sarà montata la struttura per disputare le gare dell'Antico Gioco della Palla Grossa e 121 banchi saranno trasferiti lunedì 9 settembre lungo viale Galilei e in piazzale del Ponzaglio.

"Abbiamo ritenuto opportuno incontrarci adesso - ha affermato l'assessore Benedetta Squittieri -. Conosciamo la contrarietà delle associazioni e ci siamo impegnati, insieme, a trovare una soluzione già per il prossimo anno, non potendo ormai operare nessun cambiamento. L'obiettivo è quello di convocare per metà settembre un tavolo di confronto su tutta la programmazione 2020 che riguarderà fiere e mercati, in particolare il mercato del lunedì e quelli straordinari".