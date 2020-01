Prato: l’eclissi di luna e il cielo di gennaio

Museo di Scienze Planetarie: domani, venerdì 10 gennaio, si comincia alle 20 per seguire l’evento

Torna la serata dedicata all’osservazione del cielo invernale al Museo di Scienze Planetarie. Domani, venerdì 10 gennaio, appuntamento con Stelle al Museo a partire dalle ore 20, quando sarà possibile osservare il momento culminante dell’eclissi di luna. La consueta serata mensile di osservazione del cielo, a cura dell’Associazione Polaris, vedrà protagoniste anche le principali costellazioni invernali fra cui Orione, il Toro, e Cefeo.

In caso di cattivo tempo, l'eclissi di luna verrà simulata e le stesse costellazioni verranno osservate al planetario virtuale, accompagnate da un incontro sulla mitologia e sui principali oggetti celesti del periodo.

È richiesto un contributo minimo di 2 euro a persona per la serata osservativa. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliabile soprattutto per gruppi superiori a 5 persone.

Per ulteriori info scrivere a polaris.aap@gmail.com.