Prato: le iniziative di sabato 31 ottobre per bambini e ragazzi

In Lazzerini e altre biblioteche aperture straordinarie con letture espressive e laboratori creativi ispirati ad Halloween

Continuano a Prato le iniziative del fine settimana nella Biblioteca Lazzerini e nelle biblioteche comunali decentrate.

Nella Sezione ragazzi e bambini della Lazzerini, sabato 31 ottobre sarà dedicato alla festa di Halloween: alle 10 si terrà la lettura animata di Il Grotlyn e il laboratorio di costruzione della borsina per i dolcetti di Halloween, a cura di Coopculture, per bambini da 4 a 7 anni.

Si continua alle 16.30 con la proiezione del cortometraggio a fumetti e di alcune strisce dei Peanuts È il grande cocomero, Charlie Brown e laboratorio del fumetto, a cura di Alessandro Santi dell’associazione Araba Felice, per bambini da 8 a 12 anni. Iscrizione obbligatoria inviando una mail a lazzeriniragazzi@comune.prato.it.

Nella biblioteca Nord "Peppino Impastato", sabato 31 alle 10, ultimo appuntamento con Fiabe reali: incontri magici tra re, regine, principesse...dalle fiabe alla realtà, alla scoperta delle somiglianze fra i vari personaggi attraverso letture teatralizzate e laboratori creativi per bambini da 4 a 8 anni, a cura dei Formaggini Guasti. Sabato in programma Magie e paure: una “sovrapposizione” tra leggenda e realtà con “Le avventure della piccola regina Elisabetta” e la straordinaria storia di Elisabetta II d’Inghilterra.

Alle 16, in occasione delle aperture straordinarie della biblioteca dalle 15.30 alle 18.30, si terrà Sogni d’orco! Aspettando Halloween: un incontro da brivido, per ragazzi e adulti, per prepararsi alla nottata più spaventosa dell’anno, a cura de Gli Allibratori.

Nella biblioteca Prato Ovest, sabato 31 ottobre alle 10, ultimo appuntamento con W i nonni, un ciclo di letture animate con storie sorprendenti seguite da un laboratorio creativo legato al tema dell’incontro, a cura di Barbara Conti, per bambini da 4 a 8 anni. Sabato in programma Lettura mostruosa!

Sempre sabato ma alle 16, in occasione delle aperture straordinarie della biblioteca dalle 15.30 alle 18.30, si terrà Biblioteca con brivido!, un pomeriggio per superare le paure e prendere il brevetto di “coraggiosi”.

Prenotazione telefonica obbligatoria per tutte le iniziative nelle biblioteche Ovest e Nord.