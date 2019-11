Prato: la maternità nel mondo classico e in quello cristiano

Venerdì 29 novembre alle ore 17 in sala conferenze Lazzerini un incontro con la ricercatrice Roberta Franchi e Paola Bray

All’interno delle iniziative di Un autunno da sfogliare, venerdì 29 novembre alle ore 17 in sala conferenze della Lazzerini si terrà un incontro con la ricercatrice Roberta Franchi dal titolo Dalla Grande Madre alla Madre per approfondire il tema della maternità nel mondo classico e cristiano. Dialogherà con lei Paola Bray, già docente di Lettere classiche.

La forza procreatrice e generatrice della Grande Madre, declinata nel mito di Demetra e Kore, trova un corrispettivo in quell’unica figura femminile vivente, capace a sua volta di generare, nutrire e amare: la madre. Se è vero che nella società patriarcale antica la donna resta una cittadina impossibile, proprio l'amore per i figli la riscatta dalla sua naturale debolezza, concedendole uno statuto privilegiato. Accanto alle madri in lutto della tragedia greca, da Niobe ad Ecuba e Andromaca, senza lacrime sono le madri spartane, mentre le donne morte di parto sono celebrate al pari degli eroi. Per non parlare della schiera di madri umane o divine, che anima la storia di Roma: da Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, a Cornelia, madre dei Gracchi, o a Veturia madre di Coriolano. E quelle cristiane? Eroiche e virili, ciò che le rende madri non è il mero atto procreativo, ma il crescere i figli nell’onore della patria.

Recuperare il mondo sommerso femminile significa scoprire che la storia passa anche e soprattutto attraverso voci di madri.

Roberta Franchi è ricercatrice presso l’Accademia delle Scienze di Budapest, autrice di tre pubblicazioni sul tema ( Dalla Grande Madre alla Madre. La maternità nel mondo classico e cristiano: miti e modelli. Vol. 1: La Grecia; Vol 2: Roma; Vol.3: Dalla Bibbia ai Padri della Chiesa, Edizioni dell’Orso). Da gennaio 2020 coprirà la cattedra di Letteratura cristiana antica all’Università di Firenze.

Per ulteriori Info:

Biblioteca comunale Lazzerini

Tel. 0574 1837800

www.bibliotecalazzerini.prato.it

facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato