Prato: incendio in una carrozzeria

Spento soltanto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte del 10 settembre i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre con Auto/Pompa/Serbatoio e Auto/Botte/Pompa per l’incendio di una carrozzeria all’interno di un capannone industriale. A scopo precauzionale è stato fatto evacuare l’edificio condominiale attiguo. L’incendio è stato domato in breve tempo e subito dopo è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. Le fiamme hanno danneggiato anche delle auto in riparazione e nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.