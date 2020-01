Prato celebra il Capodanno Cinese

Il 25 gennaio inizia l'anno sotto il segno del topo. Tutti gli eventi in programma in città

È già passato quasi un mese dall’inizio dell’anno occidentale e fuochi d’artificio e cenoni sono ormai un lontano ricordo, ma per la Cina i veri festeggiamenti cominciano ora. Il 25 gennaio inizia, infatti, l’anno del Topo di metallo, il primo dei 12 segni zodiacali cinesi.

La data ufficiale del Capodanno cinese 2020 è sabato 25 gennaio: per le due settimane successive (fino alla festa delle lanterne) in tutto il mondo si celebra con molte iniziative la festa che, nella tradizione occidentale, equivale alle festività natalizie. Questa festa non ha una data fissa perché segue il calendario lunare tradizionale e secondo l'astrologia cinese, ad ogni anno lunare corrisponde un segno zodiacale: il 2020 è l'anno del Topo. A Prato, oltre alle tradizionali sfilate organizzate dall'Associazione Buddista della Comunità Cinese in Italia, previste per il 1 e 2 febbraio, si terranno eventi ed iniziative organizzate da varie associazioni del territorio sotto il patrocinio del Comune di Prato. Le associazioni coinvolte nel calendario del Capodanno cinese 2020 sono Dryphoto Arte contemporanea, Viaggi e Scoperte, Chì-Na, Circolo Curiel e Punto Luce - Save the Children Prato.