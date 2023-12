Il più grande spettacolo sulla Natività a Casole d'Elsa

Le festività natalizie di Casole d’Elsa saranno arricchite dal ritorno di “Praesepium”, il più grande spettacolo open-air dedicato alla Natività.

Un viaggio indietro nei secoli a Casole d’Elsa per rivivere le scene, i personaggi e i luoghi della nascita di Gesù. Martedì 26 dicembre torna Praesepium che, con trecento figuranti in costume, rinnoverà l’appuntamento con il più grande spettacolo open-air dedicato alla Natività diffuso per i vicoli e le piazze dell’intero borgo valdelsano tra scenografie dal forte impatto emotivo. L’evento, già premiato come “Miglior presepe vivente d’Italia”, andrà a proporre tra le 15.00 e le 19.00 una rievocazione storica unica nel suo genere che ha meritato il patrocinio dalla Regione Toscana per la capacità di valorizzare e tramandare le più antiche tradizioni del Natale.

L’evento, già premiato come migliore presepe vivente d’Italia, torna a distanza di quattro anni dall’ultima edizione a causa di una lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria e andrà a rinnovare l’appuntamento con una grande manifestazione diffusa per le vie dell’antico borgo valdelsano con il coinvolgimento di quasi trecento figuranti. Le date fissate sul calendario sono martedì 26 dicembre, sabato 30 dicembre, lunedì 1 gennaio, sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio quando, tra le 15.00 e le 19.00, l’associazione CasolEventi accompagnerà in un vero e proprio viaggio indietro nei secoli in virtù di allestimenti scenografici di forte impatto emotivo realizzati con una grande cura nella ricostruzione dei particolari e nel rispetto delle tradizioni.

“Praesepium” ha preso il via con la prima rappresentazione nel lontano 1998 e, di conseguenza, si appresta a festeggiare il suo venticinquesimo anno. L’evento offre una vera e propria esperienza immersiva nelle scene e nei personaggi della nascita di Gesù, con gli stretti vicoli e le piazze del borgo medievale di Casole d’Elsa che cambieranno aspetto per celare ogni elemento di modernità e diventare un teatro a cielo aperto dove camminare tra le scene di vita quotidiana di quel periodo storico.

Dall’arena dei gladiatori, infatti, sarà possibile passare alle botteghe artigiane ricavate direttamente nelle cantine dove ammirare antichi mestieri quali la filatura e la colorazione della lana, fino ad arrivare alla piazza del mercato e alla capanna della Natività. Il tutto circondati da soldati, pastori, maniscalchi, lupanare e artisti interpretati da persone di ogni età che indossano abiti riprodotti con assoluta fedeltà alle stoffe e alle tecniche del passato. Il giorno dell’Epifania, inoltre, la scenografia verrà completata dall’arrivo dei Magi in sella a veri cammelli.

«“Praesepium” - spiega Giordano Malevolti, presidente di CasolEventi, - è un motivo d’orgoglio per tutta Casole d’Elsa, andando a proporre un realistico e emozionante viaggio nella Betlemme di duemila anni con il coinvolgimento dell’intera comunità del borgo. La macchina organizzativa è già stata attivata per arrivare preparati a questo grande evento e per offrire il miglior spettacolo possibile ai tanti visitatori che, nelle cinque giornate, arriveranno da ogni regione d’Italia».

Ingresso € 12.00 cad., dai 6 ai 12 anni € 8.00, fino a 6 anni ingresso gratuito, per gruppi di più di 20 persone € 10.00 cad.