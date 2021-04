Pozzi vicini alla strada 429, indagine Arpat sull'acqua

Sarà Arpat ad effettuare campionamenti gratuiti dell'acqua dei pozzi per uso domestico che si trovano in prossimità del lotto 5° della strada regionale 429. Lo rende noto la Regione, rivolgendo un appello ai cittadini proprietari di pozzi per uso domestico che si trovano nel tratto di collegamento fra Ponte di Candido nel Comune di Empoli (FI), fino alla rotatoria di incrocio con Via Samminiatese in località Belvedere nel Comune di Castelfiorentino. Gli interessati potranno contattare Arpat per effettuare un campionamento gratuito delle acque.

“Attualmente non ci sono riscontri di inquinamento delle falde acquifere – dichiara l’assessora all’ambiente Monia Monni – ma la priorità della Regione è e rimane sempre la stessa: continuare a garantire la salute dei cittadini e la tutela delle matrici ambientali. Per questo, alla luce dei recenti fatti, abbiamo deciso di offrire agli abitanti che ne faranno richiesta la possibilità di contattare la nostra Agenzia per effettuare i controlli sui pozzi nelle aree della nuova strada regionale 429”.

La richiesta di analisi delle acque del proprio pozzo, per accertare il presunto inquinamento della falda a seguito di presenza di materiali interrati in prossimità del lotto 5° della SR 429, potrà essere fatta contattando il numero verde Arpat 800 800 400 tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14 alle ore 18.

Intanto su Ledo Gori Fratelli d'Italia chiede chiarezza a Giani. “Ledo Gori non è stato né sospeso né rimosso. Il Capo di Gabinetto del governatore Eugenio Giani è stato addirittura premiato con 10 giorni di ferie. Gori è accusato di corruzione nell’ambito di una delle inchieste più sconvolgenti della storia della Regione Toscana. Un’inchiesta che vede coinvolti imprenditori, politica e criminalità organizzata in una commistione altamente tossica per i cittadini toscani.

L’incarico di Gori è un incarico fiduciario del Presidente, conferitogli col Decreto n. 127 del 8/10/2020 e per essere cancellato bastano 5 minuti! Non servono iter lunghi giorni. Chiediamo al Presidente Giani di prendere una strada chiara: o fa il garantista e difende la sua scelta fino a conclusione dell’iter giudiziario, o fa il giustizialista e lo rimuove immediatamente dal suo incarico. Non possiamo accettare che faccia ‘il Giani’, ovvero che si arrampichi sugli specchi, barcamenandosi tra le due soluzioni, inventandosi prima una ‘sospensione’ che non esiste e - dopo che glielo abbiamo fatto notare - 'premiandolo' con 10 giorni di ferie”.

Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.

“Sarà la Magistratura a chiarire se nella nostra Regione ha agito una associazione a delinquere di stampo mafioso dedita al traffico illecito di rifiuti. Però adesso la politica, ed in particolar modo il Presidente Giani, non può sottrarsi dal dovere di fare chiarezza. Il governatore deve rispondere ad una semplice domanda: durante l’ultima campagna elettorale ci sono stati esponenti del Pd e imprenditori che gli hanno fatto pressioni affinché Gori fosse confermato Capo di Gabinetto? Il presidente Giani deve spiegare, non tanto a noi, quanto a tutti i cittadini toscani, cosa significhi 'essere generosi con la politica'.

Ricordiamo che l'Associazione Conciatori, che vede i propri vertici tra gli indagati dell’inchiesta, è il secondo finanziatore della campagna elettorale di Giani. Su questo il Presidente non sembra intenzionato a voler fare chiarezza, intanto l’unica certezza è che Ledo Gori si godrà un lungo ponte di primavera in ferie retribuite dalla Regione Toscana” conclude Torselli.