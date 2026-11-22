È giunto alla conclusione, in anticipo rispetto alla scadenza di fine anno, il progetto Polis di Poste Italiane nella provincia di Firenze, tra le prime a traguardare l’obiettivo in Toscana.

Avviata nel 2023 a livello nazionale, in provincia di Firenze, l’iniziativa ha riguardato 24 uffici postali degli altrettanti comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, prevedendo l’ammodernamento delle sedi e l’ampliamento dei servizi a sportello.

Da un punto di vista infrastrutturale, gli interventi (distinti in tipologie di massima – light, medium e top – a seconda della complessità dei lavori previsti) hanno compreso una riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione degli uffici postali con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale, al risparmio energetico, alla facilitazione dell’accesso ai servizi per tutti i segmenti di clientela e all’aumento del livello di sicurezza.

I nuovi servizi. Gli interventi hanno valorizzato le sedi di Poste Italiane anche in relazione al valore aggiunto derivante dell’ampliamento dell’offerta per i cittadini, che ora possono accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione direttamente negli uffici postali. Tra questi, il passaporto elettronico, la cui richiesta può essere presentata allo sportello senza la necessità di recarsi in Questura e con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Gli interventi hanno valorizzato le sedi di Poste Italiane anche in relazione al valore aggiunto derivante dell’ampliamento dell’offerta per i cittadini, che ora possono accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione direttamente negli uffici postali. I numeri dei passaporti in provincia di Firenze. Ad oggi, i 24 uffici postali Polis dei comuni sotto i 15 mila abitanti della provincia di Firenze hanno lavorato oltre 1000 pratiche di passaporto. A guidare la classifica è l’ufficio postale di Tavarnelle Val di Pesa con 363 richieste, a seguire Greve in Chianti (80), Barberino del Mugello (71), Rignano sull’Arno (67) e Vicchio (59).

In tutti gli uffici postali compresi nel perimetro “Polis” sono inoltre disponibili, tra gli altri, 15 diversi certificati anagrafici quali quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia e servizi Inps come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Nuovi ATM Postamat. Il progetto Polis ha previsto, tra le altre cose, anche la sostituzione e l’installazione di nuovi ATM Postamat. In particolare, nei piccoli comuni della provincia di Firenze sono stati già attivati 123 ATM Postamat di ultima generazione, per un totale di 166 ATM Postamat operativi, accessibili a tutti i cittadini, 24 ore su 24.

In tutta Italia il progetto Polis coinvolge 7 mila comuni, per un impatto in termini di PIL stimato di oltre un miliardo di euro entro il 2026. Il progetto Polis è finanziato con risorse del piano complementare al PNNR con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni a carico di Poste Italiane. Con questo investimento Poste Italiane dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia e si conferma punto di riferimento per il territorio e la comunità.