Un pareggio importante, dal sapore di vittoria, per la squadra del presidente Stefano Iserani Gestione Silo-Cobrama Scandicci, protagonista di un debutto di prestigio in un’amichevole di alto livello disputata a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia.

La formazione scandiccese, attualmente priva del proprio impianto di Scandicci e costretta a disputare le partite casalinghe lontano dalla propria sede, ha affrontato una rappresentativa della Valdinievole composta da atleti di grande esperienza e prestigio, riuscendo a conquistare un risultato significativo in vista degli importanti impegni della nuova stagione.

A guidare la selezione avversaria capitanata dal C.T. Claudio Mazzei c’erano nomi di assoluto rilievo, a partire da Pasquale D’Alterio, campione mondiale a squadre, tre volte campione europeo, vincitore di un oro ai World Games e di due ori ai Giochi del Mediterraneo. Al suo fianco Giacomo Lorenzini, campione italiano e vincitore di decine di gare nazionali, insieme ad altri affermati atleti pistoiesi.

Un banco di prova impegnativo, dunque, che ha permesso alla squadra di Scandicci di misurarsi con avversari di alto profilo, mostrando carattere e lasciando segnali incoraggianti per il prosieguo della preparazione.

La formazione, guidata da Sandro Giachetti, può contare su un gruppo composto dal capitano Claudio Ferlito, storica bandiera della Scandiccese, oltre a Gabriele Parravicini, Marco Petti, Salvatore Galati e Romeo Simoncini.

L’obiettivo è ora prepararsi al meglio per affrontare un campionato nazionale impegnativo e prestigioso come la Serie B, che metterà la squadra di fronte a trasferte insidiose già nella fase iniziale, tra la Maremma, l’Umbria e le Marche.

Il pareggio ottenuto a Pieve a Nievole rappresenta quindi un esordio incoraggiante e un’iniezione di fiducia per la Gestione Silo-Cobrama Scandicci, pronta a vivere da protagonista una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.