Post lockdown: video manifesto di AW LAB dedicato alle nuove generazioni

We Are Still Human

Un messaggio positivo, in occasione della riapertura dei suoi store, come stimolo a non fermarsi e vivere con consapevolezza

AW LAB presenta il video manifesto “We are still Human” con cui si fa nuovamente portavoce delle nuove generazioni. L’emergenza ha reso ancor più necessario amplificare i valori, le esigenze e il pensiero dei più giovani che, senza alcun dubbio, saranno i protagonisti di un futuro che dovrà essere affrontato con energia e una nuova consapevolezza.

Un orizzonte che AW LAB conosce e racconta da sempre con autenticità attraverso le sue numerose ed originali attività di lavoro, gioco, passioni e condivisione con i ragazzi e le ragazze d’Europa. Una caratteristica insita nel DNA del brand che ha saputo comunicare la propria vision proponendo loro un dialogo aperto e senza compromessi.

Il manifesto “We are still Human” non ha la presunzione di raccontare cosa accadrà ma sottolinea con forza una ragione imprescindibile e potente: potrà cambiare tutto ma non la nostra natura di essere umani e, con essa, il bisogno di stare insieme, di ripartire, di affrontare il futuro, di vivere e creare il miglior mondo possibile.

AW LAB scrive una tavola di azioni che faranno da base a questa nuova rivoluzione e che già oggi rappresentano la forza di una generazione che ci saprà riscattare. Sono le parole del video manifesto, leggi di un futuro che non tornerà ma, diversamente, si imporrà attraverso una nuova forza di volontà e la ragione di scelte che ci appartengono nel profondo.

“We are still Human” verrà promosso da AW LAB sui suoi canali social e sarà il video mantra degli store ormai pronti alla loro prossima riapertura.

Nel contempo AW LAB si appresta ad allestire i suoi punti vendita nel rispetto delle disposizioni ministeriali, proseguendo le sue attività con nuove iniziative dirompenti per gli appassionati di sneaker tra cui, nel prossimo mese, degli esclusivi gift dedicati ad una special selection di acquisti on-line.

“Sono più di due mesi che in AW LAB ci chiediamo come sarà il mondo che troveremo alla fine di questa emergenza, come ci comporteremo, come reagirà il nostro team, i nostri brand partner, la nostra community, le singole persone che ogni giorno popolano i nostri store, i nostri canali social ed il nostro sito web. Ci siamo chiesti come ci saremmo ritrovati e intorno a quale messaggio fosse stato giusto stringerci per ricominciare a vivere le nostre vite ed è nato We are still Human. Perché non sappiamo se andrà tutto bene, cosa ci ha portato via il Covid 19 o come affrontare il futuro, ma siamo sicuri che il nostro bisogno di stare insieme, di ridere, gioire, correre, uscire, fare l’amore… il nostro essere umani non ci abbandonerà mai e resterà per sempre la forza più grande per vivere il presente e creare un futuro migliore” afferma Domenico Romano, Head of Marketing AW LAB.