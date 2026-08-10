Popolo Saharawi: perché la Toscana ha aperto il suo cuore

Immaginate lo sguardo di un bambino che ha conosciuto solo l’orizzonte piatto e ocra delle "hamada", le distese di pietra dei campi profughi nel deserto algerino, mentre solleva gli occhi verso il soffitto a cassettoni e le enormi tele del Salone dei Cinquecento a Firenze. Questo contrasto visivo, quasi cinematografico, non è solo un incontro estetico: è il cuore pulsante di un progetto di accoglienza che trasforma la Toscana in un ponte di solidarietà attiva. 31 piccoli ospiti hanno lasciato il silenzio del deserto per trovare rifugio tra le colline e i palazzi del potere toscano, ricordandoci che la diplomazia dei popoli passa prima di tutto attraverso la cura e il riconoscimento della dignità dell'altro.

L’accoglienza toscana non si ferma al gesto simbolico del benvenuto; si traduce in un protocollo sanitario rigoroso che vede la salute come un diritto umano inalienabile. Per due giorni intensi di screening e visite, gli ospedali della regione sono diventati la prima casa di questi bambini. Presso la Pediatria dell’ospedale di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, e al Santa Maria Annunziata di Firenze, un’equipe dedicata ha trasformato le corsie in spazi di ascolto.

La direttrice Rosalia di Silvio e il dottor Gianpaolo Mirri hanno guidato queste giornate di accertamenti clinici, consapevoli che per un bambino che vive in condizioni di vulnerabilità estrema, un camice bianco può spaventare quanto una divisa. Per questo, l'umanizzazione delle cure è stata la priorità assoluta.

Approfondimenti Sostegno al popolo Saharawi da parte del Consiglio regionale

“È stata una bellissima esperienza ricevere in reparto questi bambini e riuscire ad instaurare con loro un clima di fiducia” afferma Rosalia di Silvio, direttrice della Pediatria del Mugello.

Questi controlli non sono mera burocrazia medica, ma un atto di protezione verso una comunità che, pur vivendo in esilio, trova nella sanità toscana una forma di riconoscimento politico e umano.

Il valore istituzionale del viaggio è emerso con forza durante la visita a Palazzo Vecchio, dove nove dei bambini sono stati accolti dalla vicesindaca Paola Galgani, dall’assessora Benedetta Albanese e dalla delegazione istituzionale della Repubblica Araba Saharawi Democratica. La presenza dei governatori delle Wilaya di El Aaiun e Dakhla, insieme al responsabile degli Affari Esteri dell'Unione degli Studenti Saharawi, ha elevato l'evento da semplice visita scolastica a vero incontro diplomatico.

Definire questi bambini "Piccoli Ambasciatori di Pace" significa investirli di una missione potente: dare un volto, una voce e un nome alla causa di un intero popolo. La visita guidata tra i tesori di Firenze è diventata così uno strumento di conoscenza reciproca, sostenuto da un tessuto associativo che è l'anima stessa del territorio:

Hurria

Ban Slout Larbi

Selma 2.0

Sharawinsieme

Città Visibili

L’accoglienza dei 31 bambini saharawi non è un episodio isolato di beneficenza, ma la naturale prosecuzione di una storia iniziata nel 1786, quando la Toscana fu la prima terra al mondo ad abolire la pena di morte. Come sottolineato dalla vicepresidente regionale Bintou Mia Diop e dall'assessora Alessandra Nardini, la protezione della vita è iscritta nel DNA politico della regione.

Il commento critico che emerge è chiaro: per la Toscana, la storia non è un reperto da museo, ma un "mandato politico" vivente. In un'epoca in cui le istituzioni internazionali appaiono spesso paralizzate, l'agire locale diventa un dovere morale. La regione vede la tutela dei più fragili non come un costo, ma come il rafforzamento della propria identità contro la barbarie dell'indifferenza.

“In un mondo segnato dall'individualismo, dalle guerre e dalla sopraffazione dei più forti sui più deboli, abbiamo dimostrato che la Toscana rafforza la propria identità nella direzione dell'accoglienza, dell'integrazione, della pace e dei diritti”, ha dichiarato la vicepresidente Diop.

Dietro i sorrisi e le visite culturali resta l'urgenza di una battaglia pacifica che dura da cinquant'anni. Il popolo Saharawi, rappresentato anche dal Fronte Polisario, chiede solo che venga rispettato il diritto all'autodeterminazione. Il tempo stringe: la missione Minurso scadrà nell'ottobre 2026, e il timore è che l'attenzione internazionale svanisca ancora una volta.

Stefania Collesei, presidente della Commissione pace e diritti umani, ha tracciato un parallelismo doloroso ma necessario con la situazione a Gaza e in Cisgiordania, unendo i fili di una resistenza comune contro la negazione del diritto ad esistere.

“Siamo molto contenti di ospitare i bambini Saharawi qui, a Palazzo Vecchio, perché il Comune di Firenze è molto vicino alla loro causa, alla causa del Saharawi indipendente, autodeterminato”, ha aggiunto Stefania Collesei.

Fino al 21 agosto, i bambini abiteranno le piazze e i giardini della Val di Sieve, dell’Empolese Valdelsa e dell’hinterland fiorentino. Saranno settimane di gioco, cure mediche e amicizia, ma saranno soprattutto settimane di testimonianza. L’impatto di questo progetto ci costringe a guardare oltre i nostri confini.