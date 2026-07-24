CMC: un gigante dai piedi d'argilla?

Prato non è più il distretto tessile d’Europa; oggi è una città in ostaggio delle proprie ambizioni infrastrutturali. Quella che dovrebbe essere una metamorfosi salvifica rischia di trasformarsi in una paralisi. Al centro di questa tensione c'è il Viale Leonardo da Vinci, la "Declassata": l'arteria carotide del sistema logistico pratese, oggi minacciata da un groviglio di dinamiche di potere, fragilità finanziarie e perizie tecniche che mettono a nudo un sistema di governance quanto mai precario.

Dietro le promesse di cemento e i rendering dello stadio si muovono colossi industriali e holding che, sotto una patina di successi internazionali, mostrano crepe allarmanti. Analizzando i dossier su Finres, CMC Ravenna e AC Prato, emergono verità che la città non può più ignorare.

L’avvicendamento ai vertici dell’AC Prato, ufficializzato nel marzo scorso, non è una banale questione di organigramma sportivo, ma il sintomo di un rischio progettuale. Finres S.p.A., unica proprietaria del club, ha dovuto ricorrere a un audit d'urgenza che ha evidenziato criticità strutturali nel progetto del nuovo stadio.

«Quando sono in gioco la sicurezza e il rispetto delle istituzioni pubbliche non esistono relazioni personali o vincoli che possano prevalere sull'interesse collettivo. Anche decisioni difficili diventano doverose quando è in gioco la tutela della comunità» spiegò Antonio Politano, Amministratore Unico di Finres S.p.A. e Presidente AC Prato.

Da un lato, CMC Ravenna celebra l'inaugurazione dell'acquedotto Novaliches-Balara nelle Filippine, scava tunnel per il Rio Lomas in Argentina e taglia nastri per il viadotto San Giuliano in Sicilia con il Ministro Salvini. Dall'altro, i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil descrivono una realtà locale in "evidente sofferenza". Lo stato di agitazione proclamato dai lavoratori rivela una crisi di liquidità che la narrazione aziendale non riesce a nascondere:

Ritardi retributivi : Mancato versamento della quattordicesima e, dato ancora più emblematico della crisi, il mancato saldo di 7/12 della tredicesima 2025.

Mancato versamento della quattordicesima e, dato ancora più emblematico della crisi, il mancato saldo di 7/12 della tredicesima 2025. Sicurezza interna : Denunce sulla mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale, un paradosso per un'azienda che fa della sicurezza nei cantieri il proprio core business.

Denunce sulla mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale, un paradosso per un'azienda che fa della sicurezza nei cantieri il proprio core business. Nebbia industriale: Assenza di un piano industriale chiaro a pochi mesi da un salvataggio che avrebbe dovuto stabilizzare la cooperativa.

Come può un player globale, capace di gestire commesse in tre continenti, trovarsi in difficoltà nel pagare le frazioni dei bonus natalizi ai propri dipendenti?

L'opera pubblica più attesa degli ultimi vent'anni a Prato è il "Sottopasso del Soccorso". Un appalto ANAS da 48 milioni di euro per realizzare una galleria artificiale lunga 400 metri e un'area di cantiere-cittadella di 2.300 metri quadrati. L'esecuzione, tuttavia, è passata a CMC-Finres attraverso un subentro nel ramo industriale di Manelli Impresa, un dettaglio che aggiunge ulteriore incertezza sulla continuità operativa.

Il cronoprogramma di 1.100 giorni prevede una Fase 2 di 15 mesi che rappresenta il incubo logistico: la chiusura totale della Declassata. Per un distretto che vive di tempi di consegna rapidi e trasporti su gomma, quindici mesi di deviazione sulle complanari significano un colpo durissimo alla competitività del tessile.

In questo scenario il consigliere comunale Jonathan Targetti pone una domanda di sopravvivenza urbana: è prudente affidare il "cuore pulsante" della viabilità cittadina a un esecutore che i sindacati definiscono in sofferenza finanziaria? Il rischio di un cantiere lumaca o, peggio, di un blocco dei lavori, trasformerebbe il Soccorso in un monumento all'inefficienza per i decenni a venire.

Nell'architettura del potere che lega Finres S.p.A. al destino della città, Prato manifesta un punto di vulnerabilità sistemica? La figura dell'avvocato Antonio Politano è simultaneamente:

Amministratore Unico di Finres S.p.A. (la holding proprietaria dell'AC Prato). Amministratore Delegato di CMC Ravenna (l'esecutore delle grandi opere). Presidente dell'AC Prato (il volto della passione sportiva cittadina).

Questa concentrazione di ruoli significa che la solidità finanziaria di una singola holding fiorentina (perché ha sede in Via de' Serragli 8) condiziona contemporaneamente il futuro del calcio professionistico pratese, la sicurezza dello stadio Lungobisenzio e la realizzazione del tunnel della Declassata. Se la holding vacilla, cade l'intero castello di carte? Lo sport e le infrastrutture sono state fuse in un unico destino societario, rendendo la stabilità di Finres una questione di interesse pubblico primario.

I fondi ANAS ci sono, i progetti sono stati validati, ma l'affidabilità degli attori privati rimane il grande punto interrogativo. Prato si avvia al 2026 camminando su un filo sottile, dove ogni ritardo salariale in CMC o ogni errore tecnico al Lungobisenzio ha un riverbero immediato sulla vita dei cittadini.

La domanda provocatoria che pone il consigliere comunale Jonathan Targetti alle istituzioni è: abbiamo strumenti di controllo adeguati per monitorare questi giganti prima che le crepe diventino voragini? Quando si appaltano le arterie vitali di una città e si affida la gestione del suo patrimonio sportivo a un unico centro di potere, la trasparenza non è una cortesia, ma l'unico protocollo di sicurezza accettabile. Servono garanzie fideiussorie e industriali, perché Prato non può permettersi di restare sepolta sotto 400 metri di cemento incompiuto.