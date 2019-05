Giorgia in concerto a Firenze per il suo Pop Heart Tour

Venerdì 10 maggio al Mandela Forum

Approda venerdì 10 maggio al Mandela Forum di Firenze il “Pop Heart Tour,” di Giorgia, un’occasione per cantare i suoi più grandi successi e ascoltare per la prima volta in versione live i brani tratti da “Pop Heart”, l’album di cover uscito a fine novembre.

I biglietti – posti numerati da da 36,80 a 69 euro - sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it.

Lo show collega il passato al futuro, l'acustica pop a quella dance. Il passato è delineato da momenti in cui lo spettatore ha la possibilità di godere a pieno della musica emozionandosi e immergendosi nelle note senza distrazioni, il futuro si delinea con la potenza delle immagini e degli enormi schermi che creano più stages dentro lo stesso. Un palco essenziale, sofisticato, lineare ed elegante che lascerà la voglia di riaccendere la musica.



Giorgia sarà accompagnata da una band d’eccezione, composta da musicisti italiani ed internazionali. Sonny Thompson al basso, Mylious Johnson alla batteria, Jacopo Carlini al pianoforte, Fabio Visocchi alle tastiere e Anna Greta Giannotti alla chitarra. Nel coro Diana Winter e Andrea Faustini. Ad arricchire lo show anche un DJ set a cura del batterista Mylious Johnson.



“Pop Heart” (16 novembre 2018, Microphonica srl / Sony Music) è l’ultimo album di Giorgia, certificato disco di platino. Un’emozionante raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. L’album contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano “Il conforto” e con Ainé sulle note di “Stay”, oltre ai camei di Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) ed Elisa (“Gli ostacoli del cuore”).

La scaletta del concerto:

01 - Le tasche piene di sassi

02 - Una storia importante

03 - Gli ostacoli del cuore

04 - Io fra tanti

05 - Scelgo ancora te

06 - Sweet dreams

07 - Quando una stella muore

08- È l’amore che conta

09 - Come neve

10 - Dune mosse

11 - I feel love

12 - Il mio giorno migliore

13 - La mia stanza

14 - Ain’t nobody

15 - E poi

16 - Come saprei

17 - Strano il mio destino

18 - Un amore da favola

19 - Girasole / Tradirefare

20 - Easy

21 - Di sole e d’azzurro

22 - Vivi davvero

23 - Stay

24 - Credo

25 - L’essenziale

26 - Oronero

27 - Anima

28 - Tu mi porti su

29. I will always love you