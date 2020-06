Viadotto dell'Indiano, un lunedì difficile

Due incidenti e un’auto in panne, traffico caos a lungo

Circolazione difficile tra fine mattinata e primo pomeriggio sul Viadotto dell’Indiano e zone limitrofe a causa di due incidenti e un’auto in panne.

I primi problemi si sono registrati intorno alle 12.30 quando si è verificato un incidente nel tratto dall'Isolotto verso Peretola con il coinvolgimento di tre camion e un auto. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi e la viabilità, due le persone portate in ospedale. Erano passate da poco le 14.30 e la circolazione stava normalizzandosi, quando un’auto in panne sempre sulla direttrice verso l’aeroporto ha creato nuovi problemi alla circolazione. sempre sulla direttrice verso l’aeroporto. Alle 15 un nuovo incidente, un tamponamento tra due auto avvenuto sulla rampa di uscita all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Anche qui è intervenuta una pattuglia per i rilievi e la viabilità. La circolazione è tornata normale intorno alle 15.30.