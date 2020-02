Polimoda Coaching cerca i veri talenti della moda

Progetto gratuito aperto a livello internazionale

Polimoda apre una Call rivolta a tutti i talenti emergenti della moda: per loro l’opportunità di essere selezionati per il nuovo programma Polimoda Coaching dedicato a fashion designer giunti ad un punto di svolta nella propria carriera.

Un nuovo progetto di open education, completamente gratuito, in una formula innovativa di formazione che non prevede limitazioni spaziali o metodologie standardizzate, accessibile e customizzabile grazie alla tecnologia. Grazie alla guida di Linda Loppa, figura riconosciuta nel campo della formazione moda nonché mentore di designer del calibro di Raf Simons, Haider Ackerman, Demna Gvasalia e Kris Van Assche, i partecipanti potranno ricevere consulenza strategica e formazione per raggiungere i propri obiettivi e portare la propria carriera ad un livello successivo.

“L’education di oggi è un dialogo, non più solo una lezione frontale, e con i mezzi odierni può avvenire in qualsiasi luogo e momento” spiega il direttore Danilo Venturi. “Grazie alla tecnologia i contenuti e le informazioni sono molto più accessibili, ma quello che fa la differenza è la chiave interpretativa e applicativa che gli viene data. Questo è il vero valore della formazione ed è il cuore del nuovo format di Polimoda Coaching, per lanciare nuovi talenti e far sì che la moda continui ad essere quel moto perpetuo di rinnovamento che tanto ci appassiona”.

La Call è aperta a livello internazionale a tutti i fashion designer emergenti, con un minimo di tre anni di esperienza. I profili più interessanti saranno selezionati per entrare a far parte del programma di Coaching curato da Linda Loppa, fino ad un massimo di sei mesi, per andare oltre i propri limiti, affinare la creatività e perfezionare la strategia per il mercato della moda.

Cinquant’anni di esperienza professionale nel settore e una delle figure più riconosciute a livello internazionale per la fashion education, Linda Loppa, dopo aver diretto il Fashion Department della Royal Academy of Fine Arts di Anversa ha guidato la crescita di Polimoda come suo direttore per nove anni, per poi assumere il suo ruolo attuale di Advisor Strategy and Vision. È nella “Hall of Fame” BoF500 di The Business of Fashion come “catalyst” tra le figure più significative della moda contemporanea e membro del Panel of Experts del prestigioso LVMH Prize.

“Il talento è un potenziale prezioso che fa parte dell’individuo” sottolinea Linda Loppa, “ma per portare al successo deve essere coltivato, convogliato e indirizzato nella giusta direzione. Questo è particolarmente importante nel mondo della moda, fatto di creatività e business, immagine e comunicazione, ed è quello che facciamo ogni giorno a Polimoda. Con Polimoda Coaching vogliamo fare un passo in più, mettendo in campo tutta la nostra esperienza per i veri talenti della moda”.

Brand analysis, collection review, personal branding, communication strategy, retail strategy: sono solo alcuni dei temi che potranno essere sviluppati attraverso incontri dedicati one-to-one, da programmare in modo personalizzato e flessibile secondo le specifiche necessità. In base ai propri obiettivi inoltre i partecipanti potranno essere introdotti ad un network selezionato di contatti del settore. Al termine del percorso, saranno pronti ad affrontare il successivo livello della propria carriera.

Per informazioni: https://www.polimoda.com/careers/talent-development/polimoda-coaching