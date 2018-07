Policar di Pisa, Lido di Camaiore e Sarzana a GINO S.p.A.

In Toscana e Liguria il concessionario cuneese leader del settore auto

Gino S.p.A, leader nazionale per il settore auto da oltre 50 anni e concessionario ufficiale dei brand Mercedes-Benz, Amg, Smart, Bmw, Mini, Maserati, Lotus, Volvo, Skoda, arriva in Toscana e cresce in Liguria, dove è già presente ad Albenga, Savona, Arma di Taggia ed Imperia. Il gruppo con sede a Cuneo e guidato da Alessandro Gino si espande nel Centro Italia grazie all'acquisizione delle tre sedi Bmw-Mini ex Policar di Pisa, Sarzana (Sp) e Lido di Camaiore (Lu), portando così a tredici le proprie sedi tra Piemonte, Liguria e, appunto, Toscana.

"Il nostro obiettivo è quello di accrescere la nostra presenza sul territorio e di essere un punto di riferimento del settore non solo in Piemonte e Liguria Ovest, ma in tutto il Nord e buona parte del Centro Italia", spiega il direttore generale Alessandro Gino.

Proprio in quest'ottica si è sviluppata l'acquisizione strategica del Gruppo Policar, realtà di successo sin dal 1979, uno dei maggiori car dealer italiani per la Bmw che ha chiuso il fatturato 2017 superando i 45 milioni di euro e può contare su circa 40 dipendenti. Le tre sedi di Policar con l'assorbimento del gruppo passano ufficialmente sotto il marchio Gino, che porterà in terra toscana anche GinoStore, il segmento usato garantito e km 0 della concessionaria cuneese.

Primo Dealer in Italia a livello Digital con oltre 500.000 visitatori on-line al mese e oltre 300k fan sulla pagina Facebook, nonché su Youtube e Instagram. Per il Gruppo Gino il canale web è un'ottima opportunità per far conoscere le iniziative commerciali ma soprattutto le attività che il gruppo realizza a livello locale. In questo modo esattamente come è lo spirito di Gino, molto giovanile, anche questi nuovi strumenti di comunicazione permetteranno di entrare in contatto con le nuove realtà Toscane. Altro obiettivo dell'acquisizione, oltre quello di espandersi geograficamente, è quello di rafforzare il legame con la casa automobilistica tedesca, il tutto nell'ottica di evolvere i servizi offerti alla clientela assicurando, contemporaneamente, il mantenimento dell'elevato livello di affidabilità raggiunto in 50 anni di attività di successo.

GINO SPA - il Gruppo

La storia del Gruppo inizia nel 1959, anno in cui nasce la Gino Rag. Felice & Figlio snc, prima Concessionaria Mercedes-Benz nella provincia di Cuneo, quando sono ancora poche le auto per le strade e ogni nuovo modello raccoglie lo stupore e l'ammirazione dei passanti; le persone si riuniscono in capannelli intorno all'ultima meraviglia, mentre un "esperto" ne decanta le prestazioni. Tredici anni dopo la Gino Rag. Felice & Figlio snc si trasforma in Società per Azioni con sede unica in Cuneo. Sviluppo economico e industrializzazione mutano in pochi decenni l'assetto del territorio, disegnando un nuovo sistema sociale. L'auto diventa un riferimento prioritario nei bisogni degli italiani. Sensibile ai cambiamenti in corso e precorrendo i tempi, dal 1988 la Gino S.p.A. inizia una fase di espansione con l'acquisizione di partecipazione nell'Autonovanta S.p.A., con sede ad Albenga e filiali a Savona e Sanremo. Sul versante piemontese l'azienda apre negli stessi anni tre nuove filiali: Asti, Alba e Monticello d'Alba. Ma è nel 2000, con l'acquisizione per incorporazione dell'Autonovanta S.p.A., che Gino S.p.A. diventa una delle più grandi concessionarie Mercedes-Benz in Italia, leader del marchio in Piemonte e Liguria. Nel 2011 Il Gruppo Gino acquisisce il mandato di Concessione dei marchi BMW e MINI per le province di Cuneo, Savona e Imperia, ampliando e rafforzando la sua presenza nel territorio con due nuove sedi (Cuneo e Albenga) e posizionandosi come uno dei Dealer di riferimento nel nord Italia per i prestigiosi marchi della casa di Monaco di Baviera. I successi commerciali dei successivi 6 anni culminano con l'acquisizione nell'aprile del 2018 del Gruppo Policar S.p.A., Concessionaria Ufficiale BMW - MINI per le province di La Spezia, Lucca e Pisa. Per la prima volta dalla sua fondazione, il Gruppo Gino "sbarca" quindi in Toscana, espandendo il suo territorio di competenza verso il centro Italia con le sedi BMW - MINI di Sarzana, Lido di Camaiore e Pisa.