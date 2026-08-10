Più verde, ombra e spazio allo sport: la nuova piazza Nannotti

La Giunta comunale, su proposta della Vicesindaca e assessora all'Ambiente Paola Galgani, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e il rinverdimento di Piazza Nannotti, nel Quartiere 2, in prossimità di piazza Alberti.

Una piazza più verde e più ombreggiataIl progetto punta a trasformare piazza Nannotti, oggi caratterizzata da ampie superfici pavimentate e assolate, in uno spazio più vivibile soprattutto nei mesi estivi, contrastando il surriscaldamento urbano attraverso un deciso incremento di vegetazione e zone d'ombra.

Non potendo inserire alberature in terra, essendo la piazza sovrastante un parcheggio interrato, l'inserimento del verde verrà realizzato attraverso grandi vasche in acciaio zincato, dotate di un rivestimento isolante a protezione dell'apparato radicale delle piante, che ospiteranno nuove alberature particolarmente resilienti alle alte temperature come 10 alberi di Gelso da ombra (Morus platanifolia Fruitless), affiancate da 14 fioriere con una ricca selezione di specie arbustive e tappezzanti ornamentali: Corbezzolo (Arbutus unedo), Plumbago (Plumbago capensis), Lillà (Ceanothus thyrsiflorus), Rafiolepide (Rhaphiolepis indica Springtime), Iperico (Hypericum perforatum), Pervinca minore e maggiore (Vinca minor e Vinca major), Cespica karvinskiana (Erigeron karvinkianus), Rosmarino (Rosmarinus officinalis prostrato), timo e salvia, Santolina (Santolina chamaecyparissus) e Lavanda (Lavandula angustifolia).

A completare il disegno del verde, attorno alle nuove aiuole saranno collocate panchine circolari e con forme curvilinee, in legno certificato pensate per favorire la sosta e la socialità. Un altro elemento distintivo dell'intervento saranno i tendaggi ombreggianti in tessuto, installati per creare zone protette dall'irraggiamento solare diretto e aumentare così il comfort climatico e la permanenza delle persone nella piazza.Sport e socialità per i giovani: le piste "pump track"Il progetto prevede anche la realizzazione di due piste "pump track", pensate per l'attività sportiva all'aperto, costruite con moduli prefabbricati in conglomerato cementizio.

L'installazione delle due piste, le prime in città di questo tipo, servirà a far diventare la piazza un punto di incontro e socialità per i più giovani.Cura dell'acqua e delle pianteL'irrigazione delle fioriere sarà affidata a un impianto di smart irrigation, dotato di programmatori ed elettrovalvole per il controllo dell'acqua erogata in base alle effettive esigenze idriche delle piante, per ottimizzare i consumi. Sono inoltre previsti sistemi di drenaggio nei vasconi per evitare ristagni idrici e uno strato di pacciamatura per contenere l'evaporazione e le infestanti.

Le specie vegetali sono state selezionate privilegiando essenze autoctone o naturalizzate, non allergeniche e nettarifere, per rafforzare la biodiversità urbana e la continuità ecologica con il verde circostante

L’importo del progetto

L’importo per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione di di piazza Nannotti è pari a 340.000 euro. Con l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, l'Amministrazione anticipa la conclusione dell’aggiudicazione dell'Accordo quadro relativo all’attuazione degli interventi previsti nel Piano del Verde e degli spazi aperti, così da poter procedere rapidamente all’avvio dei lavori una volta individuata la ditta esecutrice.

"Con la riqualificazione di Piazza Nannotti prosegue il percorso di trasformazione degli spazi pubblici cittadini contenuta nel Piano del Verde e degli Spazi Aperti. Un intervento molto atteso dal quartiere che risponde all'esigenza di adeguare gli spazi urbani alle alte temperature attraverso soluzioni basate sulla natura. Questa Piazza diventerà un luogo vivo, che mette al centro la comunità a partire dai più giovani, con spazi pensati per lo sport e il loro divertimento. Rendere più ospitali luoghi della città poco accoglienti anche a causa degli effetti della crisi climatica che stiamo vivendo è una delle nostre priorità, in questo caso lo facciamo attraverso l'ombreggiatura con teli e alberi e arbusti in vasca», hadetto la vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani."

L'intervento si inserisce nel Piano Urbano Integrato (PUI) Nazionale "Città Metropolitana di Firenze", nell'ambito del progetto "Firenze - Città dei Giovani", Linea operativa 4 "Spazi verdi riqualificati".