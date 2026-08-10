Fibra in Toscana: il miraggio della connessione perfetta

La promessa della banda ultra-larga in Toscana somiglia a un’opera incompiuta: magnifica nelle intenzioni, ma frustrante nei dettagli. Per chi vive e lavora nelle "aree interne", il passaggio dai vecchi doppini alla modernità del silicio è un viaggio tra grandi successi e intoppi burocratici che sembrano usciti da un romanzo.

Mentre il dibattito pubblico si concentra spesso sulla copertura geografica, la realtà di chi prova a fare smart working tra i colli o a gestire un’impresa digitale è fatta di cantieri infiniti e portali che dichiarano una disponibilità solo virtuale.

Nella Montagna Pistoiese, il Piano BUL aree bianche (le zone a fallimento di mercato dove interviene lo Stato) ha raggiunto traguardi importanti, ma si è scontrato con un ostacolo invisibile. In comuni come Abetone Cutigliano, Marliana, Piteglio e parte del territorio di Pistoia, l’infrastruttura Fiber to the Home (FTTH) è fisicamente presente, eppure i cittadini non possono navigare.

Il paradosso è tecnico: i cavi arrivano alle case, ma manca il cosiddetto backhaul, ovvero l'interconnessione logica che collega la rete locale alla rete internet globale. Senza questo "cervello" elettronico, la fibra sotto l'asfalto rimane un guscio vuoto.

"Nei comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Piteglio e Pistoia, nonostante i lavori previsti siano stati completati o siano in corso di completamento [...] ad oggi non è possibile attivare i servizi FTTH perché manca l’interconnessione ad internet." ammette Alberto Lenzi, Assessore all'Innovazione Tecnologica.

Uno dei problemi più sentiti è l’anomalia delle banche dati. Sul portale Agcom, molti civici risultano coperti, ma all'atto pratico il servizio è classificato come "passivo". In termini tecnici, significa che l'infrastruttura fisica esiste ma manca la componente elettronica o di interconnessione necessaria per la commercializzazione.

Il caso di Pistoia è emblematico: i dati ufficiali riportano 8.443 civici raggiunti in tecnologia FTTH e 1.298 in Fixed Wireless Access. Si tratta di una frazione minima rispetto alle necessità della provincia (circa un ventesimo del totale), evidenziando una mappatura parziale che mette a dura prova la trasparenza digitale.

A complicare il quadro c'è la rimodulazione del piano "Italia 1 Giga": oltre 110.000 civici in tutta la Toscana sono stati recentemente spostati verso un nuovo bando nazionale finanziato dal fondo connettività e aggiudicato a FiberCop. Questo spostamento burocratico spiega perché molti cittadini, pur vedendo i lavori dichiarati come finiti, si ritrovino in una sorta di limbo digitale.

L'innovazione tecnologica deve fare i conti con la gestione fisica del territorio. A Montelupo Fiorentino, la corsa alla fibra è diventata un terreno di scontro sul decoro urbano. La Polizia Municipale è dovuta intervenire con sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, riscontrando irregolarità e depositi di materiali non autorizzati in zone nevralgiche come via dell’Artigianato, Botinaccio, via Maremmana e via Gramsci.

Il messaggio dei comuni è chiaro: la velocità della posa della fibra non giustifica il mancato rispetto delle norme di sicurezza e dei ripristini stradali. L'efficienza digitale non può andare a scapito della vivibilità quotidiana e della sicurezza delle strade cittadine.

Esistono però storie di successo che restituiscono speranza. Castell’Azzara, nel grossetano, è diventato un modello di "Toscana Diffusa". Qui, un investimento strategico che non ha gravato sul bilancio del Comune ha portato la fibra ottica a quasi 1.000 unità immobiliari, coprendo non solo il centro ma anche le frazioni di Selvena, Querciolaia e Sforzesca. La rete, lunga 38 km, ha dato priorità ai servizi essenziali, connettendo edifici chiave per la comunità:

Edifici scolastici (come la Scuola primaria ‘De Amicis’ )

) Sedi istituzionali ( Municipio , Caserma dei Carabinieri )

, ) Servizi sanitari e di emergenza ( Guardia Medica , Sede CRI )

, ) Luoghi di cultura e aggregazione (Biblioteca comunale, Museo TAC, Centro Congressi)

"Per un comune come il nostro, distante dai grandi centri, la fibra ottica non è un accessorio ma una condizione essenziale per la vitalità e la coesione sociale del territorio." conferma Tullio Tenci, Sindaco di Castell’Azzara.

Questo intervento dimostra che, quando l'interconnessione è reale, la tecnologia può davvero annullare il divario tra centro e periferia, abilitando telemedicina e smart working anche dove il mercato privato non avrebbe mai investito.

La partita per la digitalizzazione della Toscana non si vince solo posando cavi, ma garantendo che quei cavi trasmettano bit. Il "diritto alla connettività" sta diventando il nuovo pilastro della cittadinanza, essenziale per invertire lo spopolamento dei borghi e garantire pari opportunità.

Tuttavia, finché la burocrazia delle interconnessioni e l'opacità dei dati di vendita rimarranno nodi irrisolti, la "fibra fantasma" continuerà a tormentare cittadini e imprese. Le istituzioni hanno il compito non solo di finanziare i lavori, ma di monitorare con rigore l'effettiva erogazione dei servizi.