Pitti Uomo: il primo evento ieri sera per Moda@Baglioni

Fotografie di Miriam Curatolo

"The Fashion Night", organizzato da Laba Firenze e B-Roof, per unire moda, bellezza e talento su una delle terrazze più esclusive di Firenze. Domani cocktail party al Blues Barber

Stamani si inaugura alla Fortezza da Basso la 94^ edizione di Pitti Immagine Uomo. E ieri sera l'attigua kermesse Moda@Baglioni ha preso idealmente avvio grazie all'evento “The Fashion Night. Black & White Party”, organizzato dalla Libera Accademia di Belle Arti di Firenze. Sul B-Roof i protagonisti sono stati infatti i capi realizzati da allievi ed ex allievi della Laba: 20 creazioni uniche -eccentriche, destrutturate, innovative- esibiti a un pubblico di giornalisti, buyers e aziende.

"La moda è di casa al Grand Hotel Baglioni sin dagli anni '60 -ha spiegato il direttore commerciale Renzo Masini- perché già allora in occasione delle fiere di Pitti Immagine ospitavamo nei nostri spazi i migliori marchi della moda italiana. Come succederà da domattina, grazie alla rinnovata fiducia di oltre 30 brand".

Per festeggiare ieri sera la terrazza dell'hotel si è trasformata in una vera e propria passerella. Il party con dj set è stato intervallato dalle uscite di modelli e modelle. Un défilé arricchito da performance musicali e artistiche, curato dall’agenzia Fashion Concept di Firenze e condotto della giornalista Giulia Ghizzoni.

"Siamo onorati dell'invito a dare vita a quest'evento -ha dichiarato Mimmo Capasso, direttore di Laba- che siamo riusciti a realizzare in pochi giorni. Si tratta di una performance di moda prodotta dagli allievi della nostra scuola di creatività, attiva da oltre 15 anni con corsi strutturati sul percorso 3+2, per conseguire diplomi accademici in cinque indirizzi: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design".

Così il B-Roof è stato scenario di una serata fuori dagli schemi, con vista mozzafiato sullo skyline di Firenze, alla vigilia delle fiere dedicate alla moda maschile.

Oggi, dalle 19 alle 22 al Giardino di Palazzo Frescobaldi, in via Santo Spirito primo Pijiama Garden Party di Firenze. Durante l'evento, inserito nel calendario di Pitti Immagine Uomo 94, verrà presentata la collezione Spring/Summer 2019 del marchio fiorentino Vera Road.

Domani, dalle 18.30 il Blues Barber si animerà per una serata tra bici, musica e ospiti selezionati. Il tutto si svolgerà in una location d’eccezione: il Blues Barber, rinomata barberia fiorentina di Via Cimabue, 36. Un ambiente d’altri tempi che vede come partner d’eccezione Proraso. Lo storico brand toscano ha infatti aiutato Valerio Imperiale, il fondatore, a trovare l’arredamento adatto per la sua barberia e a farne anche un punto di ritrovo dove si ascolta buona musica mentre si chiacchiera di calcio e soprattutto dove, attraverso la storia dei tagli di capelli si raccontano altre storie, quelle dei Teddy Boys, dei Mods, dei Rockabilly, dei Rude Boys., circondati da arredi originali di una barberia anni ’20 di Manhattan che in origine si trovava in Inghilterra. In questo luogo d’incontro Proraso Tenax e White Roads, offriranno agli ospiti che prenderanno parte a questo esclusivo party un’esperienza assolutamente imperdibile: l’opportunità di provare sulla propria pelle l’emozione di una rasatura old style e un grooming tutto all’italiana.