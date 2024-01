Pitti Bimbo 98: gli eventi in calendario

Pitti Immagine Bimbo 98, la prestigiosa fiera nel settore kids avrà luogo a Firenze dal 17 al 19 Gennaio 2024. Anche a questa edizione, sarà palcoscenico di eventi e appuntamenti imperdibili. La Fortezza si animerà con talk, incontri, mostre, presentazioni.

Alcuni di questi andranno in scena nel nuovo spazio al Piano Terra del Padiglione Centrale: l'UniCredit Bimbo Arena. Al Piano Terra del Padiglione Centrale, sono inoltre state allestite “Tempo”, l'esposizione fotografica curata da Style Piccoli, e la mostra con le cover e i poster più belli di Internazionale Kids. Al Padiglione Cavaniglia, invece, prenderà forma la seconda edizione della Petite Parade dedicata ai brand protagonisti di Apartment e The Kid’s Lab!

Sempre al Cavaniglia, debutta il progetto speciale dedicato alla moda e al design per gli amici a quattro zampe, PITTIPETS, insieme alla mostra “Gesti”.Inoltre, si potranno rivedere le copertine più belle dei primi 20 anni di MilK Magazine.

Al Piano Terra del Padiglione Centrale, nasce l'UniCredit Bimbo Arena, un nuovo spazio speciale colorato e stimolante, dedicato a incontri, talk, presentazioni ed eventi. È qui che aziende e operatori di settore possono approfondire i temi più urgenti che dettano l’agenda dell’intero mondo kidswear, dalla sostenibilità all’evolversi della comunicazione. Tra gli eventi in programma, una conversazione tra la stilista ed esperta di moda responsabile Marina Spadafora e la giornalista Giorgia Cantarini nel talk dal titolo "L'alfabeto della sostenibilità" e l’esclusiva sessione di fashion speed dating “Pitti TIME - TIME to meet” a cura della lifestyle blogger Peggy di Paul&Paula. Inoltre ci saranno anche due workshop firmati dall’Istituto Marangoni Firenze.

Nanán, l’azienda “Made in Italy” dedicata all’infanzia, conferma anche per questa stagione la sua presenza. Per questa occasione, il brand ravennate, simbolo di qualità e lusso nonché punto di riferimento per mamme e bambini, presenterà, in anteprima assoluta mercoledì 17 gennaio, “Floresta”, l’esclusiva capsule collection FW 24 firmata da Ludovica Amati.

Anima nomade ed instancabile esploratrice di mondi, Ludovica Amati da anni coniuga il suo impegno di designer con la ricerca di progetti sostenibili e di nuove ispirazioni, celate in luoghi sperduti e quasi mistici. In particolare, l’acuta sensibilità verso la tutela dell’Amazzonia brasiliana, polmone verde del pianeta, e la vicinanza alla sua comunità autoctona, confluiscono in una creatività indipendente, sfaccettata e consapevole.

Ed è proprio il collettivo indigeno amazzonico, vero custode della Foresta e di conseguenza primo attivista per la salvaguardia della Terra, che ha ispirato Amati nel concepire e disegnare una capsule d’eccezione, in grado di inglobare, nei suoi capi, un’idea di moda sostenibile e reversibile, in antitesi al consumismo veloce e sfrenato del fast fashion.

Attraverso un impiego di tessuti 100% riciclati e certificati, la collezione Floresta è realizzata a bassissimo impatto ambientale, oltre ad essere totalmente Made in Italy, realizzata con stoffe scrupolosamente reperite e selezionate dalla stessa Amati presso fiere e forniture italiane.Il riutilizzo di questi tessuti, sapientemente lavorati nei laboratori sartoriali Nanán, sposa così a 360 gradi quella che è la filosofia fashion secondo Ludovica Amati, ovvero la possibilità di attingere, per la realizzazione dei capi, da una sorgente non consumistica, ma continuamente alimentata attraverso il riciclo.

I modelli della capsule, pensata per vestire bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, sono ispirati al mondo anni ‘90 degli skaters, in un vortice di colore e positività che confluisce in nuances accese e vibranti. L’omaggio alla Foresta brasiliana e al suo popolo si declina anche nella celebrazione del regno animale, che trafigge le pennellate sgargianti dei tessuti tramite l’applicazione di stampe impattanti: dal giaguaro ai colorati uccelli amazzonici, fino al serpente, simbolo di trasformazione, per un messaggio di resilienza e rinascita.

Non solo le immagini, ma anche le parole, con tutta la loro potenza, irrompono sui capi della capsule attraverso incisivi aforismi a tema ambientale, concepiti da Ludovica e ricamati sui tessuti. Una vera e propria mappa orientativa dedicata ai ragazzi, adulti di domani, per un’educazione alla sostenibilità e all’amore per il pianeta. Accanto alle linee più classiche e continuative che rendono il brand riconoscibile e amato dalle mamme di tutto il mondo, Nanán conferma, con la realizzazione di questa capsule d’eccezione, la sua apertura verso collaborazioni con stilisti emergenti, per un’ottica sempre più puntata alla qualità, all’innovazione e alla consapevolezza.