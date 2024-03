La 6H di Pistoia

Per meglio prepararsi alla prossima Pistoia-Abetone in programma domenica 30 giugno 2024, ecco un’altra iniziativa della società Silvano Fedi. E’ in programma il 6 aprile al Parco Gea (Via Ciliegiole) a Pistoia la prima edizione della 6 ore di Pistoia, in collaborazione con Green Economy and Agricolture sulla distanza di 6 ore, e una maratona sulla classica distanza di km 42,195, il percorso è stato ricavato in una zona molto GREEN su un circuito di 1150 metri completamente pianeggiante e su fondo sterrato.

Alla gara possono prendere parte tutti i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e per Enti di promozione sportiva nazionale in regola con le norme sanitarie vigenti. Le iscrizioni alla gara termineranno sabato 30 marzo e sono state fissate queste quote iscrizione € 70 e € 60 per la staffetta 6x1 ora. Iscrizioni via mail a info@silvanofedi.com o tel. 057334761. Saranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne e tanti premi di categoria in base all’età dei vari partecipanti.

Nel frattempo va avanti a pieno ritmo l’organizzazione della 47° Pistoia – Abetone. La salita complessiva sarà di 31 km. che porterà gli atleti da Pistoia 50 mt, ai 1388 mt dell’Abetone, dove è posto il traguardo dei 50 km in piazza delle Piramidi, dove si celebra l’apoteosi per tutti coloro in grado di completare la massacrante competizione, l’ultra maratona su strada in salita più bella al mondo.