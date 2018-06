Il programma

L'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, Circolo Camilo Cienfuegos di Pisa organizza la prima edizione del Pisa Red Book Festival nei giorni 1°, 2 e 3 giugno.

Per tre giorni, il Circolo Arci la Pista, a Putignano Via XXV Aprile 17, ospiterà la prima edizione del Pisa Red Book Festival, iniziativa dedicata all'editoria di sinistra che vedrà svolgersi presentazioni di libri, dibattiti, laboratori di scrittura, mostre di fotografia, parallelamente ad attività conviviali e di intrattenimento come spettacoli musicali, proiezioni di film cubani accompagnati dal "Breve corso sul cinema cubano". Ci sarà anche il ristorante-pizzeria, la possibilità di bere cocktail cubani e conoscere gli autori che si confronteranno con il pubblico.