Pioli testimonial delle Stelle della Solidarietà ATT

Alle 11 in Piazza Annigoni Mister Stefano Pioli ha autografato le Stelle della Solidarietà ATT e soprattutto ha ribadito l’importanza sociale del progetto Mai Soli

Giuseppe Spinelli Presidente ATT ha voluto ringraziare l’allenatore viola della sua presenza quest’oggi: “Ringraziamo Stefano per sostenere ed essere disponibile a condividere il nostro obbiettivo di non lasciare mai solo nessun malato di tumore”. Poi ha continuato: ”Siamo orgogliosi di avere il mister come nostro testimonial che, oltre ad essere un grande professionista, è anche una persona positiva, impegnata concretamente nell’aiutare i malati di tumore e le loro famiglie”.

Pioli ha voluto rilasciare alcune sue impressione inerenti il rapporto tra Firenze e i suoi cittadini e le manifestazioni come quella odierna: “Io ho partecipato a tante manifestazioni, ma la passione e la generosità dei fiorentini sono speciali. Danno tanta disponibilità ad aiutare le persone meno fortunate. Sono gente di cuore”.

L'ATT cura a domicilio, gratuitamente e 24 ore su 24, i malati di tumore, attraverso un equipe di medici, psicologi, infermieri ed operatori socio-sanitari, tutti professionisti retribuiti dall’associazione stessa, che si avvale unicamente delle donazioni di privati e dei fondi raccolti durante le campagne promozionali.