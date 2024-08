Pioggia in Toscana domenica 18 agosto

Emessa allerta gialla dalla sala regionale per temporali forti su tutta la Toscana per l’intera giornata di domani domenica 18 agosto.

Dalla notte e a partire dalle zone costiere centro-settentrionali, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale in estensione nel corso della mattina e primo pomeriggio alle zone interne, in particolare quelle centro-settentrionali.Rovesci o temporali anche di forte intensità possibili su tutte le zone, in maniera più probabile sulle zone centro-settentrionali. Possibili grandinate e colpi di vento.