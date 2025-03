Pioggia e rischio temporali forti, codice giallo a Firenze

Codice giallo, oggi e domani a Firenze, per la pioggia, la possibilità di forti temporali e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende torrenti e corsi d'acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Le allerte scatteranno alle 20 di oggi e si concluderanno alle 24 di domani, mercoledì 12 marzo.

Previsioni meteo (fonte Cfr):

vasta area depressionaria sul Mediterraneo centro occidentale con minimo che tenderà ad avvicinarsi al Golfo Ligure e alle coste tirreniche tra la sera di oggi e domani, mercoledì, pilotando più linee di instabilità anche sulla Toscana.PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi, martedì, graduale aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti e abbondanti sul nord della regione. Fenomeni più diffusi dalla tarda mattinata di domani, mercoledì, quando transiterà la parte più strutturata della perturbazione.

I temporali risulteranno più probabili sulla costa centro settentrionale e parte delle zone interne settentrionali tra la sera di oggi, martedì, e la mattinata di domani, mentre diventeranno probabili anche in Maremma nella seconda parte di domani. Cumulati attesi per le prossime 36 ore: medi fino a 40-60 mm e massimi fino a 100-130 mm sul nord ovest e costa settentrionale; medi 30-40 mm e massimi di 60-80 mm su restanti zone settentrionali e Lunigiana; altrove medi fino a 20 mm e massimi fino a 30-50 mm.

Cumulate orarie fino a 20-30 mm/1h in occasione dei temporali più intensi.TEMPORALI: tra il pomeriggio di oggi e domani, mercoledì, possibili temporali sul centro nord della regione, localmente anche di forte intensità. I temporali risulteranno più probabili in prossimità della costa centro nord e parte della zone settentrionali interne della regione tra la tarda serata di oggi e la mattinata di domani, mentre diventeranno probabili anche in Maremma nella seconda parte di domani.