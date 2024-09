Pioggia a Firenze prevista dalle ore 18

Codice giallo, oggi e domani a Firenze, per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). L'allerta scatterà alle 18 di oggi e si concluderà alle 18 di domani, giovedì 19 settembre. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Previsioni meteo (fonte Cfr):

minimo a ovest della Corsica favorisce l'arrivo di correnti umide orientali sulla Toscana. Piogge più insistenti sull'Appennino.

PIOGGIA: oggi, mercoledì, piogge insistenti e abbondanti sulle zone appenniniche; possibilità di rovesci e locali temporali nel pomeriggio sul centro-sud della regione. Fino alle 24 di oggi cumulati medi fino a 50 mm sull'alto Mugello e versante orientale dell'Appennino pistoiese (R1-R2); medi fino a 20-30 mm sulle altre aree appenniniche orientali (M,A1,T). Sulle restanti zone cumulati medi intorno a 10 mm. Cumulati massimi fino a 60-70 mm su R1-R2, localmente superiori sui crinali appenninici, anche di L-S1; intensità fino a 10-20 mm/h. Massimi fino a 20-40 mm sulle altre zone.

Domani, giovedì piogge insistenti nella prima parte della giornata sulle zone appenniniche, in particolare sui versanti orientali; graduale attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio. Sulle altre aree fenomeni più isolati. Cumulati medi in 24 ore fino a 30-40 mm su R1-R2, 20-30 mm su A1-T, generalmente non significativi altrove. Cumulati massimi fino a 60-80 mm su R1-R2, 30-40 mm sulle altre zone prossime all'Appennino.

TEMPORALI: oggi, mercoledì, possibili temporali nel pomeriggio sulle zone centro-meridionali della regione. Domani, giovedì, nulla da segnalare.