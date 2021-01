Pioggia: a Firenze continua l’allerta gialla

Il 2 gennaio rovesci più intensi. Interessati da rischio idrogeologico e idraulico i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. L’assessore regionale Marras a Follonica per un sopralluogo sulla costa post mareggiata

Sabato 2 precipitazioni diffuse su tutto il territorio metropolitano. Intensità oraria fino a 20-25 mm nei rovesci più intensi. L'elevata saturazione del suolo può innescare locali frane. Conseguente il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità, che invita alla prudenza in particolare durante la guida.

Un sopralluogo sul litorale costiero di Follonica, duramente colpito nei giorni scorsi da una violenta mareggiata. E’ quello che effettueranno giovedì 7 gennaio Donatella Spadi, consigliere regionale del Partito democratico, Leonardo Marras, assessore regionale, e Renzo Ricciardi, del Genio Civile della Regione Toscana. Ad accompagnarli saranno il sindaco di Follonica, Andrea Benini, e il vicesindaco, Andrea Pecorini, che nei giorni scorsi avevano già segnalato alla Regione Toscana la necessità di intervenire e di individuare soluzioni concrete a seguito dell’ultima mareggiata che si aggiunge a quelle già registrate nella zona nord del litorale e nell’area di Senzuno.

“I forti venti e le conseguenti mareggiate - afferma il consigliere regionale del PD, Donatella Spadi - hanno provocato ingenti danni al litorale e al sistema di protezione e consolidamento della duna di Pratoranieri, posto dal Comune di Follonica. Il sopralluogo che faremo insieme all’assessore Leonardo Marras e al dirigente regionale Ricciardi sarà fondamentale per capire se, e in quale modo, sia possibile avviare un ulteriore intervento da parte della Regione per mettere in sicurezza l’area di Pratoranieri e di Senzuno. La Regione Toscana è impegnata in prima linea per far fronte alle problematiche che riguardano la costa di Follonica, come dimostra anche il ripascimento su tutto il litorale, già previsto e deliberato, con 20 mila metri cubi di sabbia”.