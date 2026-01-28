Pinete litoranee, interventi per miglioramenti e recupero

Pinete litoranee, slittano al 27 febbraio 2026 i termini per la presentazione delle domande di accesso al bando per interventi di recupero e miglioramento. E’ quanto disposto dalla Regione Toscana per ottimizzare la risposta dei privati e garantire la massima partecipazione degli interessati che volessero accedere alleopportunità previste.

Considerata l’importanza di assicurare, mediante la tutela attiva, la salvaguardia e la perpetuazione delle pinete, la misura è rivolta sia a soggetti pubblici sia a privati. Si vuole cercare di avviare il superamento delle situazioni di degrado e abbandono e di instaurare unmeccanismo virtuoso che porti anche altri soggetti a intervenire nei propri boschi.

Il termine delle domande di aiuto è prorogato alle ore 13 del 27 febbraio 2026.