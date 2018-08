Pic Nic alle Cascine, con intrattenimento

Il ricavato di questa splendida giornata andrà in beneficenza all'istituto degli Innocenti

Domenica 16 Settembre seconda edizione del Cascì Nìc, il più grande Pic Nic di Firenze. Spazio a moltissime associazioni nel prato e tante esibizioni sul palco dell'anfiteatro delle Cascine.

Ecco i risultati dell'edizione 2017:"Dalle centinaia di cestini acquistati dai fiorentini che hanno partecipato a Cascì-Nìc, l’evento organizzato il 23 settembre 2017 al Parco delle Cascine (nell’ambito dell’Estate Fiorentina e della Settimana europea della Mobilità Sostenibile), arriva un sostegno alle Case di accoglienza dell’Istituto degli Innocenti.

È stato consegnato questa mattina l’assegno con il ricavato dell’iniziativa dell’associazione culturale Pop Up che ha portato tanti cittadini a pranzare all’aria aperta e a riscoprire il polmone verde della città, tra sport, animazione e laboratori per bambini (gestiti anche dalla Bottega dei ragazzi dell’Istituto degli Innocenti).A ricevere il contributo di €2.500 consegnato da Paolo Marcheschi e Gigio Petrucci dell’Associazione Pop Up, sono stati: la presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida, il direttore generale dell’Istituto, Giovanni Palumbo, la presidente della Fondazione Istituto degli Innocenti Onlus Cristina Marsili Libelli."