Piazza Leopoldo, arriva la Panchina Arcobaleno

Per sensibilizzare in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale. Inaugurazione venerdì 24 luglio

E’ una coincidenza il fatto che sia in discussione in questi giorni la cosiddetta “proposta di legge Zan”, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, una legge che stiamo aspettando da troppo tempo e che speriamo finalmente riesca ad avvicinarci un po’ di più al resto delle nazioni europee in fatto di diritti delle persone LGBTQ+.

Il Quartiere 5, già da tempo ha avviato iniziative e il progetti per sensibilizzare i cittadini a questo tema, e attraverso l’inaugurazione della panchina rainbow, o panchina arcobaleno, che verrà finalmente inaugurata nel mese di Luglio, vuole dare atto di questo impegno concretamente.

La panchina verrà posta in Piazza Leopoldo, nella giornata di venerdì 24 Luglio alle ore 19.30, alla presenza dell’assessore Sara Funaro, del presidente del quartiere 5 Cristiano Balli e del presidente della commissione Cultura del Q5 Andrea Ciulli.

Alla cerimonia contribuiranno con alcune Letture i Teatri d’imbarco.