Piazza Gastone Nencini: cerimonia a Firenze sabato

Il 29 agosto l'intitolazione al grande ciclista

Sarà intitolata a Gastone Nencini la piazza all’inizio di viale Europa nel quartiere di Gavinana dove il campione, con i colori dell’Oltrarno, iniziò la sua pedalata alla conquista dell’Europa. L'appuntamento per la cerimonia di intitolazione è sabato 29 agosto alle 11.30 alla presenza della vicesindaca, nell'ambito di una giornata di celebrazioni organizzata dall'associazione Giglio Amico.

La scelta di intitolare una piazza a Gastone Nencini aveva avuto l'ok della giunta di Palazzo Vecchio il 14 luglio scorso su proposta della vicesindaca e assessora alla toponomastica, in occasione del sessantesimo anniversario della sua vittoria al Tour de France del 17 luglio 1960. Una mozione votata il 20 luglio all'unanimità dal Consiglio comunale ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa.

Secondo la vicesindaca è doveroso rendere omaggio a uomo che ha saputo con passione, coraggio, forza e integrità, dare il meglio di sé in bicicletta e nella vita. Per questo abbiamo accolto la richiesta presentata dall'associazione Giglio Amico onlus e avallata dalla famiglia Nencini. La piazza è stata scelta nel Quartiere in cui il campione ha vissuto e dove aveva sede la Società sportiva Oltrarno, per la quale ha corso.

Programma Sabato 29 agosto



ore 10.45: ritrovo presso Circolo Vie Nuove, sede del G.S. Oltrarno, dei piccoli ciclisti della S.C. Gastone Nencini vestiti con la divisa celebrativa gialla del Tour del 1960 e successivo percorso in bicicletta del viale Giannotti fino all'inizio di viale Europa con giro finale della rotonda al centro della nominanda "Piazza Gastone Nencini". Chi volesse partecipare alla informale "Pedalando con Gastone Nencini. In giallo dall'Oltrarno all'Europa" si accoderà alla carovana dei giovani atleti. Manifestazione a cura della S.C. Gastone Nencini.



ore 11.30: cerimonia di intitolazione della piazza da parte della vicesindaca del Comune di Firenze con delega alla toponomastica, alla presenza dei familiari del campione e di una rappresentanza dell'associazione Giglio Amico onlus.



ore 21: all'Anconella Garden all’interno del parco dell’Anconella con ingresso in via di Villamagna 39/D proiezione del video documentario "Gastone Nencini. Storia di un Campione" realizzato da Giglio Amico alla presenza della vicesindaca, della Presidente del Quartiere 3 e dei familiari di Gastone Nencini. Ingresso libero. Manifestazione a cura dell'associazione Giglio Amico onlus.