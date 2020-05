Piazza Duomo, manifestano specializzandi e aspiranti medici

Il sostegno della maggioranza del Quartiere 1

“La maggioranza del Consiglio del Quartiere 1 esprime il suo sostegno per la manifestazione che si tiene oggi, 29 maggio dalle 10,30 alle 13 in piazza Duomo, ponendosi al fianco degli specializzandi ed aspiranti specializzandi medici. Questa pandemia – sottolineano i consiglieri di maggioranza del Quartiere 1 – ci ha mostrato quanto sia necessario non solo l'aumento delle borse di specializzazione per far fronte alla carenza di specialisti presente, ma anche una vera riforma del sistema formativo e lavorativo. La salute è un bene prioritario e pertanto riteniamo necessario, soprattutto in questo momento storico, che siano intraprese da parte del Governo e della Regione Toscana tutte le scelte politiche atte all'eliminazione dell'imbuto formativo e al potenziamento del settore sanitario nella sua interezza”.