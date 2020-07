Piazza delle Cure, cosa sta accadendo?

Cellai, Internò, Sbal e Giannelli (Forza Italia): "L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare"

"Nonostante l’inaugurazione mesi fa, piazza delle Cure attende ancora il completamento del parcheggio, alcune sistemazioni del verde pubblico e il rifacimento dell’asfalto, che appena posato ha subito ceduto. Ci sono da revisionare alcuni punti, insomma, come avrebbe detto il buon Gino Bartali "l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare". Questa la denuncia di Jacopo Cellai, capogruppo Forza Italia in Palazzo Vecchio e coordinatore cittadino, Maria Grazia Internò, coordinatrice Forza Italia Quartiere 2, Giulio Sbal, responsabile sicurezza Forza Italia Firenze e Giampaolo Giannelli, Responsabile viabilità trasporti ed Infrastrutture Forza Italia Firenze.

"Vorremmo capire cosa sta accadendo per i lavori di Piazza delle Cure, vorremmo sapere l'impresa che ha sbagliato a fare quel livello di asfaltatura e si era resa disponibile (a quanto risulta) al rifacimento del manto quando risolverà il problema. I cittadini - precisano gli esponenti azzurri - sono esasperati, allo stato attuale ci sono anche rischi di caduta delle persone, in particolare per coloro che frequentano o dovranno frequentare il mercato rionale. Tra le ultime realizzazioni quantomeno "singolari" inerenti Piazza delle Cure vogliamo anche sottolineare la rotatoria, che risulta discutibile, per non aggiungere altro".

"E' una situazione insostenibile - concludono Cellai, Internò, Sbal e Giannelli -: provvederemo quanto prima a produrre ogni sforzo, anche a mezzo interrogazioni, perché i cittadini si aspettano risposte certe e né il Sindaco né l'assessore competente, al momento, sembrano in grado di fornirle".