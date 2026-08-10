​Peste Suina in Toscana: non è solo questione di cinghiali

La Peste Suina Africana non è solo una questione veterinaria, ma una sfida di biosicurezza che mette a rischio un intero sistema economico. Quello toscano è l'ultimo "cluster" rimasto aperto nell’Italia centro-settentrionale, una macchia rossa che si estende dal sud del Piemonte (Cuneo) e dalla Liguria fino a toccare il cuore della regione. Ma come può un virus viaggiare per centinaia di chilometri senza che un solo animale si sposti?

Il virus della PSA non è un comune patogeno stagionale; è un organismo dotato di una "fortissima resistenza ambientale". Sebbene i cinghiali siano i vettori biologici naturali, capaci di trasportare l'infezione attraverso boschi e colline, la vera minaccia è rappresentata dalla persistenza del virus. Può sopravvivere per mesi nel terreno, negli attrezzi agricoli o sui vestiti.

Il Commissario straordinario nazionale Giovanni Filippini ha chiarito che il contenimento non riguarda solo la fauna selvatica, ma chiama in causa direttamente i comportamenti umani. Chiunque frequenti i boschi per trekking, caccia o raccolta di funghi può trasformarsi in un vettore involontario. “Il virus può essere trasportato da altri animali; si muove anche attraverso il fattore umano, anche solo per terreno contaminato che rimane attaccato alle suole delle scarpe”, ha spiegato il commissario Filippini.

Approfondimenti Cinta Senese DOP a rischio

Questa consapevolezza trasforma una passeggiata nel fango in un potenziale atto di sabotaggio economico: la suola di uno scarponcino può diventare il veicolo che introduce il virus in un allevamento rimasto fino a quel momento isolato.

Quanto sia severo il protocollo lo dimostra il caso di un’azienda agricola a Siena, segnalato dalla Cia Agricoltori Italiani. Nonostante non vi fossero capi malati, la struttura è finita al centro di un tracciamento epidemiologico perché aveva usufruito di un trasportatore che, in precedenza, era transitato da un’azienda di San Marcello Piteglio, nel pistoiese, risultata positiva. L’azienda senese ha subito un "lockdown operativo" di cinque giorni, con conseguenze pesantissime:

Sequestro sanitario preventivo : Blocco immediato di ogni attività.

Blocco immediato di ogni attività. Divieto di vendita totale : Impossibilità di commercializzare non solo la carne suina, ma anche prodotti non correlati come le uova.

Impossibilità di commercializzare non solo la carne suina, ma anche prodotti non correlati come le uova. Accessi blindati: Divieto assoluto di ingresso per visitatori e personale esterno.

Questo paradosso — un’azienda sana trattata come un biohazard — riflette la durezza di una rete di sorveglianza che è stata costretta a stringere le maglie dopo i primi casi registrati a Massa Carrara e nel Pistoiese. Il costo del fermo ricade interamente sull'allevatore, stretto tra spese di gestione invariate e ricavi azzerati.

Se a livello micro la difesa passa per la pulizia delle scarpe, a livello macro la strategia si trasforma in ingegneria infrastrutturale. Il virus si muove seguendo le rotte della fauna, e per fermarlo lo Stato ha stanziato 8 milioni di euro per trasformare le autostrade in barriere sanitarie invalicabili.

L’idea è quella di sigillare i varchi che permettono ai cinghiali di attraversare le grandi arterie di comunicazione, separando fisicamente le zone infette da quelle indenni. Gli interventi più critici riguardano:

La A11: Completamento dei barrieramenti da Firenze a Viareggio.

Completamento dei barrieramenti da Firenze a Viareggio. La A1: Interventi massicci tra Castiglione del Pepoli (km 225+500) e Barberino di Mugello (km 257+509), passando per i territori di San Benedetto Val di Sambro e Firenzuola.

I lavori proseguiranno fino a marzo 2027, segnando un passaggio epocale: l’infrastruttura stradale non serve più solo a unire le persone, ma a dividere biologicamente il territorio.

La classificazione delle aree è in costante evoluzione. San Marcello Piteglio si prepara a entrare in "Zona 3", la fascia di massima allerta. Per la Toscana, questo non è un dettaglio burocratico, ma un rischio esistenziale per un patrimonio di 125.000 capi distribuiti in 3.500 allevamenti.

Il problema principale è la natura stessa dell'allevamento toscano, spesso di tipo "semibrado" (come per la pregiata Cinta Senese). In queste strutture, gli animali vivono all'aperto, il che aumenta esponenzialmente il rischio di contatto con il terreno contaminato o con la fauna selvatica. Per contrastare questa avanzata, la strategia prevede anche un "barrieramento biologico": un piano di de-popolamento dei cinghiali tramite abbattimenti e catture. In questo contesto, il ruolo dei cacciatori è considerato dal commissario Filippini come "strategico" per creare zone di vuoto biologico che impediscano al virus di saltare da una valle all'altra.

La PSA ha una biologia spietata: uccide il 90% dei suini e dei cinghiali colpiti, ma è totalmente innocua per gli esseri umani. Questa "sicurezza" per la nostra salute è, paradossalmente, un’arma a doppio taglio. Poiché non temiamo per la nostra incolumità, tendiamo ad abbassare la guardia.

Il consigliere regionale Alessandro Capecchi ha insistito sulla necessità di campagne informative capillari. Se la popolazione percepisce l'emergenza come un problema solo "degli addetti ai lavori", il rischio di diffusione tramite il fattore umano rimarrà altissimo. La distruzione della filiera suinicola non è solo un danno per chi produce prosciutti, ma un colpo letale all'identità gastronomica e alla tenuta sociale dei territori rurali.

La gestione della crisi è attualmente segnata da una forte tensione istituzionale che illustra la complessità della sfida. Al centro del dibattito ci sono 420.000 euro assegnati alla Regione Toscana ad aprile 2026. Il commissario Filippini ha rilevato che, a luglio, tali risorse non risultavano ancora erogate.

La risposta della presidente Stefania Saccardi evidenzia però un corto circuito burocratico: i fondi sono arrivati in aprile, ma l’11 maggio il mandato del commissario nazionale è scaduto, lasciando un vuoto di potere fino al 15 giugno. Solo il 6 luglio è stata emanata la nuova ordinanza ministeriale necessaria per sbloccare le procedure, con una limitazione specifica: quei fondi possono essere usati solo per gli abbattimenti, non per le catture o l'acquisto di gabbie. Mentre la politica discute sui capitoli di spesa, il virus continua la sua lenta marcia nel fango.