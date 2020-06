Perde cemento nel sottopasso, stava diventando solido

Il conducente della betoniera, individuato grazie alle telecamere, è stato rintracciato dalla Polizia Municipale

Ha perso cemento per strada e si è allontanato, ma è stato rintracciato dalla Polizia Municipale. Si tratta del conducente di una betoniera che ieri mattina ha perso parte del carico nel sottopasso di piazza Vittorio Veneto. Gli agenti motociclisti sono intervenuti su una perdita di cemento che si stava solidificando sulla carreggiata in salita verso il centro. Hanno chiamato la ditta per la ripulitura e nel frattempo, grazie alle telecamere della Centrale Operativa, sono risaliti alla targa della betoniera responsabile. Dalla targa hanno quindi rintracciato il proprietario e il conducente; per quest’ultimo è scattata la multa per imbrattamento della sede stradale.